Центровий нашої збірної став найрезультативнішим українцем в НБА

Олексій Лень став найрезультативнішим українцем в НБА

Олексій Лень перетнув позначку у 4000 набраних очок

Баскетболіст «Вашингтон Візардз» і збірної України Олексій Лень став найрезультативнішим серед співвітчизників, які будь-коли грали у Національній баскетбольній асоціації. Подія сталася у виграному командою Леня матчі з «Голден Стейт» – 110:107.

За 20 хвилин ігрового часу зі старту Лень набрав 15 очок (5/9 двоочкових, 5/5 штрафних), зробив 5 підбирань, 1 передачу, 1 блокшот і 2 перехоплення. Відтак загальна кількість очок українця за кар`єру в НБА сягнула 4000.

До «Вашингтона» Олексій виступав за «Фінікс», «Атланту», «Сакраменто» та «Торонто». Усього зіграв 509 матчів.

Друге місце за результативністю в НБА займає Віталій Потапенко – 3995 очок. В Станіслава Медведенко – 1390, Олександра Волкова – 1019, Святослава Михайлюка – 1000.

Нагадаємо, нещодавно колишня зірка «Будівельника» Олександр Волков за видатні заслуги на баскетбольному майданчику потрапив до Зали слави Міжнародної федерації Баскетболу.