Шестеро українських легкоатлетів потрапили у топ-10 найкращих у світі за десятиліття



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Богдан Бондаренко прославляє український спорт НОК

6 українських легкоатлетів увійшли до поважного рейтингу

Американське видання Track & Field News оприлюднило десятки найкращих легкоатлетів десятиліття у світі.

До почесного рейтингу потрапили одразу шестеро українських атлетів. Визначали топ-10 у всіх олімпійських видах.

Богдан Бондаренко став другим у списку найкращих стрибунів десятиліття у світі. Перше місце посів катарець Мутаз Есса Баршим. До перших десяток у своїх дисциплінах також увійшли нардеп Ольга Саладуха (потрійний стрибок, четверте місце), Юлія Левченко (стрибки у висоту, десяте місце), Анна Касьянова (багатоборство, сьоме місце) та Ігор Главан (спортивна ходьба на 50 км, сьоме місце), Олексій Сокирський (метання молота, дев'яте місце).

Track&Field News також вручає щорічну премію найкращим легкоатлетам світу. Чоловіки нагороджуються нею з 1959 року, а жінки – з 1974-го. У 2013-му році її виграв Богдан Бондаренко. Двічі ставав найкращим стрибун з жердиною Сергій Бубка (1988, 1991 роки) та одного разу метальник молота Юрій Сєдих (1986).

Варто зазначити, що друге десятиліття 21 століття не завершилось 31 грудня 2019 року – це станеться лише за рік – 31 грудня 2020, це пояснюється тим, що нульового року нашої ери не було, бо не було поняття «0» на час запровадження юліанського календаря. Тому підбиття підсумків десятиліття наприкінці 2019 або почату 2020 року – як у варіанті Track&Field News, - є помилковим.

Втім, то не відміняє точності розрахунків та високих місць українських спортсменів.

Джерело: Федерація легкої атлетики України