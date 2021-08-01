Українець Романчук виграв срібну медаль Олімпіади

Плавець вільним стилем обійшов на фініші лідера, але і Михайла наздогнав переслідувач

Збірна України на Олімпіаді в Токіо здобула шосту нагороду. Плавець Михайло Романчук виграв срібну медаль. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він весь час ішов в трійці лідерів. На фінішну пряму вийшов другим, лідера, Флоріана Велльброка, Михайло зумів наздогнати, але поруч шалену швидкість розвинув американець Роберт Фінке, який обійшов українця на 800-метровій дистанції. Так вийшло й цього разу. Романчук програв 1,1 секунди.

Інший учасник фіналу від української команди, Сергій Фролов, фінішував восьмим.

Срібна медаль Романчука стала першою для української команди на Іграх. Раніше наші спортсмени виграли п'ять бронзових медалей.

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