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    Українець Романчук виграв срібну медаль Олімпіади

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    Українець Романчук виграв срібну медаль Олімпіади

    Плавець вільним стилем обійшов на фініші лідера, але і Михайла наздогнав переслідувач

    Збірна України на Олімпіаді в Токіо здобула шосту нагороду. Плавець Михайло Романчук виграв срібну медаль. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він весь час ішов в трійці лідерів. На фінішну пряму вийшов другим, лідера, Флоріана Велльброка, Михайло зумів наздогнати, але поруч шалену швидкість розвинув американець Роберт Фінке, який обійшов українця на 800-метровій дистанції. Так вийшло й цього разу. Романчук програв 1,1 секунди.

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    Інший учасник фіналу від української команди, Сергій Фролов, фінішував восьмим.

    Срібна медаль Романчука стала першою для української команди на Іграх. Раніше наші спортсмени виграли п'ять бронзових медалей.

    Романчук, Хижняк і Деха. Хто і коли з українців вийде на старти Олімпіади 1 серпня

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    Теги: Олімпіада Україна Михайло Романчук
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    Українець Романчук виграв срібну медаль Олімпіади