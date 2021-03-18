Українець Лень вийшов у стартовому складі і провів яскравий матч в НБА

Центровий збірної України зробив перший дабл-дабл у сезоні

Баскетболіст «Вашингтон Візардс» Олексій Лень провів продуктивний матч у НБА. В грі проти «Сакраменто Кінгз» він набрав 13 очок і зроби 12 підборів. На майданчику він провів 24 хвилини. Його команда, втім, поступилася – 119:121.

У нинішньому сезоні Лень в середньому приносить «Вашингтону» 6,5 очок при показнику в 3,8 підбирання.

У січні «Торонто», який підписав Леня в міжсезоння на річний мінімальний контракт, припинив з ним співпрацю. Вже за кілька днів українець став баскетболістом «Вашингтона».

Лінь проводить свій восьмий сезон в НБА і встиг також пограти за «Фінікс», «Атланту» і «Сакраменто».