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    Українець Лень вийшов у стартовому складі і провів яскравий матч в НБА

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    Олексій Лень зробив перший дабл-дабл в сезоні - Українець Лень вийшов у стартовому складі і провів яскравий матч в НБА
    Олексій Лень зробив перший дабл-дабл в сезоні
    фото з відкритих джерел

    Центровий збірної України зробив перший дабл-дабл у сезоні

    Баскетболіст «Вашингтон Візардс» Олексій Лень провів продуктивний матч у НБА. В грі проти «Сакраменто Кінгз» він набрав 13 очок і зроби 12 підборів. На майданчику він провів 24 хвилини. Його команда, втім, поступилася – 119:121.

    У нинішньому сезоні Лень в середньому приносить «Вашингтону» 6,5 очок при показнику в 3,8 підбирання.

    У січні «Торонто», який підписав Леня в міжсезоння на річний мінімальний контракт, припинив з ним співпрацю. Вже за кілька днів українець став баскетболістом «Вашингтона».

    Лінь проводить свій восьмий сезон в НБА і встиг також пограти за «Фінікс», «Атланту» і «Сакраменто».

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    Теги: НБА Олексій Лень
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