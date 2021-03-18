В НБА зняли всі обмеження для осіб, які вакцинувалися проти коронавірусу

Гравці й представники ліги можуть не дотримуватися карантину і приймати до чотирьох гостей

У Національній баскетбольній асоціації вирішили зняти обмеження для гравців і представників ліги, які вакцинувалися проти коронавирусу. Крім того, їх звільнять від необхідності здачі ПЛР-тестів у вихідні дні. Про це повідомив відомий інсайдер Шамс Чарану.

Відповідні норми містяться в новому протоколі COVID-19 для представників ліги. Тепер вони зможуть не дотримуватися карантину, спілкуватися з необмеженою кількістю людей, відвідувати ресторани під відкритим небом і приймати до чотирьох гостей одночасно.

В НБА вже в наступному сезоні може зняти обмеження на заповнюваність арен на матчах ліги. Обмеження були введені також через пандемію коронавирусу.

В середині лютого НБА перенесла відразу три матчі регулярного чемпіонату через спалахи коронавирусу в командах.

В НБА виступають два гравці збірної України. Олексій Лень грає за «Вашингтон», а Святослав Михайлюк нещодавно перейшов з «Детройта» в «Оклахому». Останній цього літа стане обмежено вільним агентом.