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    В НБА зняли всі обмеження для осіб, які вакцинувалися проти коронавірусу

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    Олексій Лень - В НБА зняли всі обмеження для осіб, які вакцинувалися проти коронавірусу
    Олексій Лень
    фото з вільних джерел

    Гравці й представники ліги можуть не дотримуватися карантину і приймати до чотирьох гостей

    У Національній баскетбольній асоціації вирішили зняти обмеження для гравців і представників ліги, які вакцинувалися проти коронавирусу. Крім того, їх звільнять від необхідності здачі ПЛР-тестів у вихідні дні. Про це повідомив відомий інсайдер Шамс Чарану.

    Відповідні норми містяться в новому протоколі COVID-19 для представників ліги. Тепер вони зможуть не дотримуватися карантину, спілкуватися з необмеженою кількістю людей, відвідувати ресторани під відкритим небом і приймати до чотирьох гостей одночасно.

    В НБА вже в наступному сезоні може зняти обмеження на заповнюваність арен на матчах ліги. Обмеження були введені також через пандемію коронавирусу.

    В середині лютого НБА перенесла відразу три матчі регулярного чемпіонату через спалахи коронавирусу в командах.

    В НБА виступають два гравці збірної України. Олексій Лень грає за «Вашингтон», а Святослав Михайлюк нещодавно перейшов з «Детройта» в «Оклахому». Останній цього літа стане обмежено вільним агентом.

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    Теги: НБА коронавірус
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