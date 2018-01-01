Українець Михайлюк допоміг своєму «Канзасу» перемогти у черговому матчі в NCAA

Цього разу баскетболіст набрав 11 балів

Українець Святослав Михайлюк разом зі своєю командою «Канзас Джейгокс» відсвяткували чергову перемогу. У надзвичайно напруженому матчі доля поєдинку вирішувалася в останні 14 секунд, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Українець здобув у цьому поєдинку 11 очок (1/5 двоочкові, 3/6 триочкові), одне підбирання та дві



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Святослав Михайлюк

Цього разу баскетболіст набрав 11 балів

Українець Святослав Михайлюк разом зі своєю командою «Канзас Джейгокс» відсвяткували чергову перемогу.

У надзвичайно напруженому матчі доля поєдинку вирішувалася в останні 14 секунд, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Українець здобув у цьому поєдинку 11 очок (1/5 двоочкові, 3/6 триочкові), одне підбирання та дві результативні передачі.

А «Канзас» переміг «Канзас Стейт» з рахунком 73:72.

Також черкасець відмітився у матчі надзвичайно яскравим баззер-біттером: Сві реалізував три бали з восьми метрів на останній секунді першої половини гри.

Тим самим на той момент він зрівняв рахунок у матчі за підсумками першої половини.

Нагадаємо, перед цим Михайлюк знову провів відмінний матч в американському чемпіонаті.

А перед тим черговий вдалий матч українця Михайлюка в NCAA і перемога «Канзасу».