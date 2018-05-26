Українець Михайлюк пройшов перегляд у «Вашингтон Візардс»

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Святослав Михайлюк. Фото: Getty Images

Раніше Михайлюк потрапив до розширеної заявки національної збірної України

Український випускник університетської команди «Канзас Джейхокс» Святослав Михайлюк взяв участь у преддрафтовому перегляді команди НБА «Вашингтон Візардс».

Про це повідомляє Sports Daily.

«Візардс» мають в своєму активі 44-й номер на драфті 2018 року і розглядають можливість того, що Михайлюк зможе виходити на заміну замість зіркового захисника команди Бредлі Біла.

Нагадаємо, раніше Михайлюк, який потрапив до розширеної заявки національної збірної України, взяв участь у драфт-комбайні у Нью-Йорку.

Як відомо раніше, інший український форвард пройшов перегляд у клубі НБА.