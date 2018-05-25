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    Український форвард пройшов перегляд у клубі НБА

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    Богдан Близнюк - Український форвард пройшов перегляд у клубі НБА
    Богдан Близнюк

    Баскетболіст готується взяти участь в драфті НБА 2018

    Український форвард Богдан Близнюк пройшов перегляд у клубі НБА «Детройт Пістонз».

    Він був одним з шести учасників майбутнього драфту НБА, яких переглядали в клубі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України з посиланням на detroitnews.com.

    Близнюк завершив виступі в NCAA у складі команди Університету Східного Вашингтону.

    Українець став найрезультативнішим гравцем в історії команди та в дивізіоні, встановивши 16 рекордів.

    Раніше представники «Детройта» також цікавилися українським захисником «Канзас Джейхоукс» Святославом Михайлюком.

    Напередодні Близнюка було названо в розширеному списку кандидатів у збірну України на заключні матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу.

    Український форвард готується взяти участь в драфті НБА 2018 року, який відбудеться 22 червня.
    баскетбол НБА
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