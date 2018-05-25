Український форвард пройшов перегляд у клубі НБА
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Богдан Близнюк
Баскетболіст готується взяти участь в драфті НБА 2018
Український форвард Богдан Близнюк пройшов перегляд у клубі НБА «Детройт Пістонз».
Він був одним з шести учасників майбутнього драфту НБА, яких переглядали в клубі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України з посиланням на detroitnews.com.
Близнюк завершив виступі в NCAA у складі команди Університету Східного Вашингтону.
Українець став найрезультативнішим гравцем в історії команди та в дивізіоні, встановивши 16 рекордів.
Раніше представники «Детройта» також цікавилися українським захисником «Канзас Джейхоукс» Святославом Михайлюком.
Напередодні Близнюка було названо в розширеному списку кандидатів у збірну України на заключні матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу.
Український форвард готується взяти участь в драфті НБА 2018 року, який відбудеться 22 червня.