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    Українець Вихрист нокаутував суперника перед боєм Ф'юрі – Вайлдер (відео)

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    Віктор Вихрист поступово просувається до чемпіонського бою - Українець Вихрист нокаутував суперника перед боєм Ф'юрі – Вайлдер (відео)
    Віктор Вихрист поступово просувається до чемпіонського бою
    Фото з відкритих джерел

    Наш боксер завдав поразки американцю Майку Маршаллу

    Український боксер Віктор Вихрист (8-0; 6 КО) в андеркарті головного поєдинку боксерського вечора Ф`юрі – Уайлдер переміг американця Майка Маршала (6-2-1; 4 КО).

    Поєдинок не тривав і трьох раундів. В рингу було суцільне побиття. Спочатку Віктор провів розвідку, в другій трихвилинці українець відправив американця на канвас, а в третьому добив.

    За головним боєм вечора за чемпіонський пояс WBC слідкуйте в онлайн-трансляції на «Главкомі»: Ф’юрі – Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою.

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    Теги: бокс WBC Віктор Вихрист
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    Українець Вихрист нокаутував суперника перед боєм Ф'юрі – Вайлдер (відео)