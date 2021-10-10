Українець Вихрист нокаутував суперника перед боєм Ф'юрі – Вайлдер (відео)

Наш боксер завдав поразки американцю Майку Маршаллу

Український боксер Віктор Вихрист (8-0; 6 КО) в андеркарті головного поєдинку боксерського вечора Ф`юрі – Уайлдер переміг американця Майка Маршала (6-2-1; 4 КО).

Поєдинок не тривав і трьох раундів. В рингу було суцільне побиття. Спочатку Віктор провів розвідку, в другій трихвилинці українець відправив американця на канвас, а в третьому добив.

View this post on Instagram Публикация от BoxingTime.ua 《Время бокса.ua》 (@boxingtime.ua)

За головним боєм вечора за чемпіонський пояс WBC слідкуйте в онлайн-трансляції на «Главкомі»: Ф’юрі – Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою.