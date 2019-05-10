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    Українець Зінченко спростував продовження угоди з «Манчестер Сіті»

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    Олександр Зынченко - Українець Зінченко спростував продовження угоди з «Манчестер Сіті»
    Олександр Зынченко
    1927.kiev

    Гравець збірної України стверджує, що перемови про нову угоду все ще тривають

    Український захисник англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко спростував раніше поширену інформацію про досягнення нової угоди з клубом. За його словами, перемовини все ще тривають.

    «Я ще ні про що не домовився. Усе на стадії переговорів, не більше. Це перебільшення, ніби вже про все вирішено. Я щасливий тут. У мене ще кілька років угоди», - повідомив Зінченко Manchester City Ukraine.

    Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» відмовиться від пошуків нового лівого оборонця та підпише з Олександром Зінченком нову угоду.

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