Українець Зінченко спростував продовження угоди з «Манчестер Сіті»



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Олександр Зынченко 1927.kiev

Гравець збірної України стверджує, що перемови про нову угоду все ще тривають

Український захисник англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко спростував раніше поширену інформацію про досягнення нової угоди з клубом. За його словами, перемовини все ще тривають.

«Я ще ні про що не домовився. Усе на стадії переговорів, не більше. Це перебільшення, ніби вже про все вирішено. Я щасливий тут. У мене ще кілька років угоди», - повідомив Зінченко Manchester City Ukraine.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» відмовиться від пошуків нового лівого оборонця та підпише з Олександром Зінченком нову угоду.