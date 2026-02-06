Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лідери УПЛ проведуть товариську очну зустріч у Туреччині

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
Лідери УПЛ проведуть товариську очну зустріч у Туреччині
ЛНЗ і «Шахтар» ведуть боротьбу за першу сходинку УПЛ
джерело: офіційний сайт «Шахтаря»

«Шахтар» і ЛНЗ зійдуться в контрольному поєдинку

У Туреччині відбудеться товариська очна зустріч між «Шахтарем» і ЛНЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт донецького клубу.

«Шахтар» оголосив двох своїх наступних суперників на зборах у Туреччині. У суботу, 7 лютого 2026 року, гірникам протистоятиме 19-разовий чемпіон Грузії «Динамо» Тбілісі. У 2025 році клуб фінішував четвертим, 23-ма очками поступившись «Іберії 1999».

У вівторок, 10 лютого 2026 року, «Шахтар» проведе контрольний поєдинок із ЛНЗ. Черкаський клуб за додатковими показниками переважає донецький, лідируючи в турнірній таблиці УПЛ.

Команда Арди Турана нещодавно поступилася німецькому «Зонненгоф Гросашпах» (1:2), але обіграла латвійську «Ригу» (2:1). Колектив Віталія Пономарьова в свою чергу на зборах має чотири звитяги (чеська «Дукла», польська «Полонія» Варшава, боснійські «Сараєво» й «Железнічар») і одну нічию (болгарський ЦСКА Софія).

У першому після зимової перерви турі чемпіонату України «Шахтар» прийматиме «Карпати» (22.02), тоді як ЛНЗ гостюватиме в «Епіцентра» (21.02).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Кривбас» продав легіонера до чемпіонату Ізраїля.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У «Динамо» розраховують на Богдана Редушка
«Динамо» продовжило контракт із талановитим вихованцем
Вчора, 12:18
Дайо Упамекано виступає за «Баварію» з літа 2021 року
«Баварія» домовилася про новий контракт з одним із найдорожчих гравців клубу
3 лютого, 14:35
Жеремі Жаке може перебратися до АПЛ
«Ліверпуль» заплатить £55 млн за таланта з Франції
2 лютого, 23:34
Скандальний інцидент стався під час матчу Ліги чемпіонів в Астані «Кайрат» – «Брюгге»
У Казахстані фанати «Брюгге» отримали п'ять діб арешту за купальники із фільму «Борат»
23 сiчня, 11:50
Вінісіуса Жуніора визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
УЄФА оголосила найкращого гравця й символічну збірну туру Ліги чемпіонів
22 сiчня, 19:24
«Кривбас» оголошує про підписання центрального захисника Джозефа Джонса
«Кривбас» оголосив ім'я першого зимового новачка
19 сiчня, 17:59
Олексій Гуцуляк більше не залучаються до підготовки першої команди «Полісся»
«Полісся» перевело гравця збірної України в молодіжну команду
13 сiчня, 17:36
Алонсо був запропонований трирічний контракт з клубом, який у підсумку був достроково розірваний
«Реал» звільнив з посади головного тренера Хабі Алонсо
13 сiчня, 01:01
Гра «Динамо» – «Атлетико» відбудеться у середу, 4 лютого
«Динамо» – «Атлетико»: стала відома дата гри Юнацької Ліги УЄФА
9 сiчня, 15:51

Новини

Футбольні клуби встановили світовий трансферний рекорд: деталі
Футбольні клуби встановили світовий трансферний рекорд: деталі
Лідери УПЛ проведуть товариську очну зустріч у Туреччині
Лідери УПЛ проведуть товариську очну зустріч у Туреччині
Відбулося жеребкування поєдинку Кубка Девіса Люксембург – Україна
Відбулося жеребкування поєдинку Кубка Девіса Люксембург – Україна
Нападник «Реала» пропустить поєдинки з «Бенфікою» в Лізі чемпіонів через дискваліфікацію
Нападник «Реала» пропустить поєдинки з «Бенфікою» в Лізі чемпіонів через дискваліфікацію
Стало відомо, чи залишився Довбик у заявці «Роми» на Лігу Європи
Стало відомо, чи залишився Довбик у заявці «Роми» на Лігу Європи
Прихильниця Путіна гімнастка Мельникова потрапила до складу клубу італійської Серії А
Прихильниця Путіна гімнастка Мельникова потрапила до складу клубу італійської Серії А

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua