Лідери УПЛ проведуть товариську очну зустріч у Туреччині

«Шахтар» і ЛНЗ зійдуться в контрольному поєдинку

У Туреччині відбудеться товариська очна зустріч між «Шахтарем» і ЛНЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт донецького клубу.

«Шахтар» оголосив двох своїх наступних суперників на зборах у Туреччині. У суботу, 7 лютого 2026 року, гірникам протистоятиме 19-разовий чемпіон Грузії «Динамо» Тбілісі. У 2025 році клуб фінішував четвертим, 23-ма очками поступившись «Іберії 1999».

У вівторок, 10 лютого 2026 року, «Шахтар» проведе контрольний поєдинок із ЛНЗ. Черкаський клуб за додатковими показниками переважає донецький, лідируючи в турнірній таблиці УПЛ.

Команда Арди Турана нещодавно поступилася німецькому «Зонненгоф Гросашпах» (1:2), але обіграла латвійську «Ригу» (2:1). Колектив Віталія Пономарьова в свою чергу на зборах має чотири звитяги (чеська «Дукла», польська «Полонія» Варшава, боснійські «Сараєво» й «Железнічар») і одну нічию (болгарський ЦСКА Софія).

У першому після зимової перерви турі чемпіонату України «Шахтар» прийматиме «Карпати» (22.02), тоді як ЛНЗ гостюватиме в «Епіцентра» (21.02).

