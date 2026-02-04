Футболіст клубу УПЛ самовільно залишив його розташування

Ерен Айдин не виходить на зв'язок із «Вересом»

Майбутнє Ерена Айдина у «Вересі» опинилося під загрозою

Нападник Ерен Айдин самовільно залишив розташування «Вереса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вчора, 3 лютого 2026 року, Айдин самовільно залишив розташування «Вереса» під час навчально-тренувального збору в Туреччині. У клубі заявили, що 22-річний турок не виходить на зв'язок ані з керівництвом, ані з медичним штабом.

Айдин поповнив склад «Вереса» у вересні 2025 року, на правах вільного агента залишивши «Галатасарай». На рахунку універсального нападника один гол і три асисти в 11-ти матчах «червоно-чорних». Контракт рівненського клубу з гравцем розраховано до кінця червня 2028 року.

У чемпіонаті України підопічні Олега Шандрука йдуть 11-ми. У п'ятницю, 20 лютого 2026 року, «Верес» прийматиме «Полтаву».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український футболіст потрапив до команди туру чемпіонату Польщі.