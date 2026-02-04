Головна Спорт Новини
Футболіст клубу УПЛ самовільно залишив його розташування

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Футболіст клубу УПЛ самовільно залишив його розташування
Ерен Айдин не виходить на зв'язок із «Вересом»
джерело: офіційний сайт «Вереса»

Майбутнє Ерена Айдина у «Вересі» опинилося під загрозою

Нападник Ерен Айдин самовільно залишив розташування «Вереса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вчора, 3 лютого 2026 року, Айдин самовільно залишив розташування «Вереса» під час навчально-тренувального збору в Туреччині. У клубі заявили, що 22-річний турок не виходить на зв'язок ані з керівництвом, ані з медичним штабом.

Айдин поповнив склад «Вереса» у вересні 2025 року, на правах вільного агента залишивши «Галатасарай». На рахунку універсального нападника один гол і три асисти в 11-ти матчах «червоно-чорних». Контракт рівненського клубу з гравцем розраховано до кінця червня 2028 року.

У чемпіонаті України підопічні Олега Шандрука йдуть 11-ми. У п'ятницю, 20 лютого 2026 року, «Верес» прийматиме «Полтаву».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український футболіст потрапив до команди туру чемпіонату Польщі.

