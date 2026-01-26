Українець став наймолодшим учасником чемпіонатів Європи з футзалу за всю історію

Приходько дебютував у грі футзального Євро у віці 18 років і 72 днів

Гравець збірної України з футзалу Ілля Приходько став наймолодшим серед тих, хто колись брав участь у матчах чемпіонатів Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

25 січня 2026 року, у зустрічі нашої команди на Євро-2026 із Литвою (4:1), Приходько дебютував в офіційних поєдинках у віці 18 років і 72 днів. Свій дебют Ілля Приходько відзначив результативною передачею на Даниіла Абакшина.

А напередодні наймолодшим автором гола в історії Євро став поляк Каспер Павлусь, якому на момент події виповнилося 19 років і 168 днів. Тож у наступних матчах Євро-2026 Ілля Приходько має можливість іще раз вписати своє ім’я в історію європейського футзалу.

Нагадаємо, збірна України з футзалу здобула першу перемогу на Євро-2026.

Поєдинок Україна – Литва закінчився з рахунком 4:1 на користь нашої збірної.

Старт першого тайму був досить нервовим, з великою кількістю порушень правил. Лише на 7-й хвилині українцям вдалося відкрити рахунок. Потужним ударом з дальньої відстані відзначився Ігор Чернявський.

Після цього ініціативою повністю заволоділа наша команда. На 13-й хвилині Владислав Первєєв після розіграшу кутового вдруге засмутив голкіпера литовців.

Після перерви українці продовжували атакувати і на 23-й хвилині забили втретє. Чудово зіграв наш голкіпер Олександр Сухов, який спочатку врятував власні ворота, а потім пройшов півмайданчика і віддав гольову передачу на Ігоря Корсуна.

Вже за 10 хвилин до фінального свистка литовці перейшли на гру в п'ять польових, і на 33-й хвилині Даниіл Абакшин покарав їх за ризик, спрямувавши м'яч у порожні ворота. Лише після цього супернику вдалося розмочити Олександра Сухова. Дальній удар на 36-й хвилині вийшов у Володимира Дерендяєва.

У третьому турі Україна протистоятиме Чехії. Поєдинок розпочнеться у середу, 28 січня 2026 року, о 20:30 за київським часом. Для виходу до 1/4 фіналу Євро-2026 Україну влаштує нічия у грі з чехами.