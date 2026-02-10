Головна Спорт Новини
Українець втретє поспіль потрапив у збірну туру чемпіонату Туреччини з футболу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Українець втретє поспіль потрапив у збірну туру чемпіонату Туреччини з футболу
Арсеній Батагов здобув визнання експертів
фото: ФК «Трабзонспор»

Кандидат у збірну України Батагов став справжньою зіркою чемпіонату Туреччини

Оборонець турецького «Трабзонспора» Арсеній Батагов увійшов до символічної команди 21-го туру турецької Суперліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на SofaScore.

Центрбек втретє поспіль потрапив до збірної тижня за версією статистичного порталу. У звітному турі він допоміг упевнено переграти «Самсунспор» (3:0) на виїзді.

Сезон 2025/26 для Арсенія Батагова

Українець став безумовним гравцем основи «Трабзонспора» зі старту кампанії. Наразі він провів 25 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу Батагов записав гол і три результативні передачі.

Турецька преса постійно сватає оборонця в провідні чемпіонати Європи. Лише в зимове трансферне вікно колишнього капітана молодіжної збірної України відправляли в англійський «Борнмут» і португальську «Бенфіку».

«Трабзонспор» у сезоні 2025/26

«Чорноморські шторми» наразі йдуть третіми в Суперлізі. Команда Батагова набрала 45 очок. Від стамбульських «Фенербахче» та «Галатасарая» трабзонці відстають на чотири та сім пунктів відповідно.

«Трабзонспор» також веде боротьбу за Кубок Туреччини. Найближчий суперник у турнірі – стамбульський «Башакшехір». Матч відбудеться 4 березня.

Пліч-о-пліч із Батаговим кольори «Трабзонспора» захищає інший українець – Олександр Зубков. Вінгер загалом зіграв 23 матчі (3 м'ячі, 8 асистів). Їхній співвітчизник Данило Сікан покинув команду під кінець зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, Україні щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу, необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Трабзонспор» Арсеній Батагов

