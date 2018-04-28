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    Українка Костюк стане першою ракеткою світу серед юніорів

    Марта залишила позаду 16-літню американку Аманду Анісімову
    Українська тенісистка Марта Костюк в оновленому рейтингу WTA підніметься на перше місце серед юніорів. І готується до нових турнірів. Все завдяки виходу у друге коло престижного турніру WTA Porsche Tennis Grand Prix. За це 15-річна українка отримає 80 рейтингових очок, і в оновленому рейтингу зможе гарантувати потрапляння в топ-150 рейтингу WTA.
    • Вчора, 13:11
    • Розсилка
    Марта Костюк. Фото: WTA
    Марта Костюк. Фото: WTA

    Марта залишила позаду 16-літню американку Аманду Анісімову

    Українська тенісистка Марта Костюк в оновленому рейтингу WTA підніметься на перше місце серед юніорів. І готується до нових турнірів.

    Все завдяки виходу у друге коло престижного турніру WTA Porsche Tennis Grand Prix. За це 15-річна українка отримає 80 рейтингових очок, і в оновленому рейтингу зможе гарантувати потрапляння в топ-150 рейтингу WTA.

    Однак серед юніорів Марта Костюк опиниться на першому місці, залишивши позаду 16-літню американку Аманду Анісімову.

    Варто додати, що після турніру у Штутгарті, Марта Костюк заявлена на турнір WTA в Празі, а також турнір ITF в Трнаві. Свій шлях на цих змаганнях вона розпочинатиме з кваліфікацій.

    Джерело: 24 канал

    теніс Марта Костюк
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