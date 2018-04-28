Українка Костюк стане першою ракеткою світу серед юніорів

Марта залишила позаду 16-літню американку Аманду Анісімову

Українська тенісистка Марта Костюк в оновленому рейтингу WTA підніметься на перше місце серед юніорів. І готується до нових турнірів. Все завдяки виходу у друге коло престижного турніру WTA Porsche Tennis Grand Prix. За це 15-річна українка отримає 80 рейтингових очок, і в оновленому рейтингу зможе гарантувати потрапляння в топ-150 рейтингу WTA.



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Марта Костюк. Фото: WTA

Марта залишила позаду 16-літню американку Аманду Анісімову

Українська тенісистка Марта Костюк в оновленому рейтингу WTA підніметься на перше місце серед юніорів. І готується до нових турнірів.

Все завдяки виходу у друге коло престижного турніру WTA Porsche Tennis Grand Prix. За це 15-річна українка отримає 80 рейтингових очок, і в оновленому рейтингу зможе гарантувати потрапляння в топ-150 рейтингу WTA.

Однак серед юніорів Марта Костюк опиниться на першому місці, залишивши позаду 16-літню американку Аманду Анісімову.

Варто додати, що після турніру у Штутгарті, Марта Костюк заявлена на турнір WTA в Празі, а також турнір ITF в Трнаві. Свій шлях на цих змаганнях вона розпочинатиме з кваліфікацій.

Джерело: 24 канал