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Українка Новосад здобула бронзу на чемпіонаті світу з лижної акробатики

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українка Новосад здобула бронзу на чемпіонаті світу з лижної акробатики
фото з відкритих джерел

Це четверта медаль загалом України на чемпіонатах світу з лижної акробатики і друга саме у жіночому турнірі

Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з лижної акробатики. Анастасія Новосад стала бронзовою призеркою в жіночому турнірі. Про це повідомили у Федерації лижного спорту України

«Атлетка впевнено подолала кваліфікацію, потрапивши у фінал, потім виступила в 1/8 фіналу й суперфіналі. Наразі ж Анастасія – на п'єдесталі пошани найкращих фрістайлістів світу! Це третя особиста нагорода в історії української лижної акробатики на змаганнях такого рівня. Юлія Волкова, Олександр Абраменко – і Анастасія Новосад», – йдеться у повідомленні.

Фінал у жіночому турнірі з лижної акробатики на чемпіонаті світу мав відбутися ще у середу, 22 лютого. Однак через погодні умови в Бакуріані організатори вийшли перенести його на четвер – через це чоловічий турнір вирішили скоротити до формату Кубка світу.

За підсумками кваліфікації до фіналу жіночого турніру пройшли дві українки: Ольга Полюк, а також Анастасія Новосад, яка у складі команди стала бронзовою призеркою чемпіонату світу. Перед цим Новосад також здобула дві «бронзи» в одиночному турнірі на етапах у канадському Ле-Реле.

Фінал чемпіонату світу з лижної акробатики складався з двох стрибків. За підсумкми першого спортсменки відбиралися у суперфінал – для цього потрібно було потрапити до топ-6. А після цього виконати ще один стрибок – вже на медаль.

Українка Новосад здобула бронзу на чемпіонаті світу з лижної акробатики фото 1

До суперфіналу за підсумками перших стрибків відібралася лише Новосад. Її результат виявився другим найкращим серед 12 учасниць: з оцінкою 89.88 бала вона поступилася лише канадці Маріон Тено (93.06) – бронзовій призерці Олімпіади-2020 у команді. Топ-3 замкнула представниця Казахстану Жанбота Алдабергенова, якій дозволили перестрибнути після того, як вона вилетіла з траси перед трампліном. Ольга Полюк натомість туди не пройшла, показавши лише дев'ятий результат (66.15).

У фіналі Новосад виконала стрибок на 82.84 бала і йшла на проміжному третьому місці. Попереду був стрибок Тено, однак вона отримала за нього меншу оцінку - 77.19 бала, тож українка здобула «бронзу».

Це четверта медаль загалом України на чемпіонатах світу з лижної акробатики. І друга саме у жіночому турнірі: у 2011 році першою медалісткою в історії України стала Ольга Волкова, яка здобула «бронзу».

Нагадаємо, першу медаль на Чемпіонаті світу з фристайлу Україна здобула 19 лютого. Україна у складі Анастасії Новосад, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського здобула бронзову медаль. Вони вийшли у фінал з четвертим результатом, а в боротьбі за медалі обійшли Казахстан та Канаду, але поступилися США та Китаю.

Теги: спорт лижний спорт Україна чемпіонат світу

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