Україна виграла першу медаль чемпіонату Європи з жіночої боротьби (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксана Лівач доповнила колекцію медалей UWW

Призеркою стала львів'янка Оксана Лівач

22-річна українка Оксана Лівач стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боротьби.

Щойно в Римі (Італія) юна львів’янка програла у фіналі вагової категорії до 50 кілограмів з рахунком 3:5 болгарці Міґлені Селішці. Тій самій, в якої Оксана виграла в фіналі торішнього Євро. На цей раз українка в середині другого періоду пропустила атаку суперниці, дозволила перевести себе в партер і поступалася 1:4, потім відповіла тією ж дією і скоротила відставання до мінімуму. Проте наприкінці сутички болгарка виштовхала Оксану за килим і встановила остаточний підсумок.

Свій шлях на п'єдестал Лівач розпочала з непростої перемоги 7:5 над туркенею Евін Демірган.

Потім була дострокова звитяга 12:2 над француженкою Жюлі Сабаті.

У півфіналі Оксана в карколомному протистоянні здолала 9:8 росіянку Мілану Дадашеву.

Зауважимо, що раніше Оксана Лівач була чемпіонкою світу і Європи серед кадетів, дворазовою чемпіонкою Європи серед юніорів і молоді до 23-х років. На дорослому рівні окрім європейського золота Оксана вигравала бронзу чемпіонату світу-2018 і срібло торішніх Європейських ігор.

Також сьогодні у фіналі чемпіонату Європи у вазі до 55 кг боротиметься інша львів’янка Соломія Винник, а Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг) боротимуться за бронзу.