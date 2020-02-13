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    Україна виграла першу медаль чемпіонату Європи з жіночої боротьби (відео)

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    Оксана Лівач доповнила колекцію медалей - Україна виграла першу медаль чемпіонату Європи з жіночої боротьби (відео)
    Оксана Лівач доповнила колекцію медалей
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    Призеркою стала львів'янка Оксана Лівач

    22-річна українка Оксана Лівач стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боротьби.

    Щойно в Римі (Італія) юна львів’янка програла у фіналі вагової категорії до 50 кілограмів з рахунком 3:5 болгарці Міґлені Селішці. Тій самій, в якої Оксана виграла в фіналі торішнього Євро. На цей раз українка в середині другого періоду пропустила атаку суперниці, дозволила перевести себе в партер і поступалася 1:4, потім відповіла тією ж дією і скоротила відставання до мінімуму. Проте наприкінці сутички болгарка виштовхала Оксану за килим і встановила остаточний підсумок.

    Свій шлях на п'єдестал Лівач розпочала з непростої перемоги 7:5 над туркенею Евін Демірган.

    Потім була дострокова звитяга 12:2 над француженкою Жюлі Сабаті.

    У півфіналі Оксана в карколомному протистоянні здолала 9:8 росіянку Мілану Дадашеву.

    Зауважимо, що раніше Оксана Лівач була чемпіонкою світу і Європи серед кадетів, дворазовою чемпіонкою Європи серед юніорів і молоді до 23-х років. На дорослому рівні окрім європейського золота Оксана вигравала бронзу чемпіонату світу-2018 і срібло торішніх Європейських ігор.

    Також сьогодні у фіналі чемпіонату Європи у вазі до 55 кг боротиметься інша львів’янка Соломія Винник, а Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг) боротимуться за бронзу.

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    чемпіонат Європи Оксана Лівач жіноча боротьба Мілана Дадашева Евін Демірган Міґлена Селішка Жюлі Сабаті
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