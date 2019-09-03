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    День знань: відомі українські спортсмени згадали дитинство і повели до школи власних діточок (фото)

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    Олімпійська чемпіонка з боротьби Ірина Мерлені з сином у рідному Хмельницькому - День знань: відомі українські спортсмени згадали дитинство і повели до школи власних діточок (фото)
    Олімпійська чемпіонка з боротьби Ірина Мерлені з сином у рідному Хмельницькому
    Фото із соцмереж

    Початок навчального року байдужими атлетів не залишив

    Вчора, 2 вересня у всіх українських школах відбувалися перші дзвоники. Звісно, не обійшли цієї події й відомі українські спортсмени.

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