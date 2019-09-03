День знань: відомі українські спортсмени згадали дитинство і повели до школи власних діточок (фото)



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Олімпійська чемпіонка з боротьби Ірина Мерлені з сином у рідному Хмельницькому Фото із соцмереж

Початок навчального року байдужими атлетів не залишив

Вчора, 2 вересня у всіх українських школах відбувалися перші дзвоники. Звісно, не обійшли цієї події й відомі українські спортсмени.

Чемпіонка Європи-2009 у бігу на 800 метрів Юлія Кревсун створила колаж із двох світлин з сином Данилом. «Як швидко пролетіли роки. Перший і дев’ятий клас!», - написала спортсменка, яка зараз працює тренером із фітнесу в футбольному «Шахтарі» з Донецька

Волейболістка збірної України Дарина Дрозд повела до школи доньку

Повела до школи дітей перша олімпійська чемпіонка з жіночої боротьби Ірина Мерлені

Сини Ірини Мерлені

Перша в історії України жінка-чемпіонка Європи з важкої атлетики Олена Зинов’єва- Орлова, котра зараз є директором школи Жаботинського в Запоріжжі, з донечкою

Чемпіон світу-2015, триразовий чемпіон Європи з греко-римської боротьби Жан Венсанович Беленюк: «Цій світлині 21 рік, але зараз я так само почуваюся школярем»

Дворазова чемпіонка Європи з легкої атлетики Анастасія Бризгіна теж ностальгує за дитинством