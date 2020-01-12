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    Українка Ольга Харлан перемогла в фіналі росіянку і розпочала 2020 рік з титулу

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    Ольга Харлан останнім часом стала просто непереможною - Українка Ольга Харлан перемогла в фіналі росіянку і розпочала 2020 рік з титулу
    Ольга Харлан останнім часом стала просто непереможною
    Instagram Ольги Харлан

    Видатна українська шаблістка яскраво розпочала олімпійський рік

    Українська фехтувальниця Ольга Харлан розпочала 2020 рік з ефектної перемоги.

    Щойно наша шаблістка стала чемпіонкою на Ґран-прі Монреалю (Канада).

    На турнірному шляху Харлан перемогла француженку Марґо Ріфкісс (15:7), японку Норіку Тамуру (15:7), дворазову олімпійську чемпіонку Маріель Заґуніс зі США (15:8), ще одну француженку Сару Бальцер (15:7) і китаянку Шао Яці (15:14).

    У фіналі українка перемогла Ольгу Нікітіну із РФ – 15:7.

    Нагадаємо, що торік Ольга Харлан стала чемпіонкою світу і Європи, а завершила 2019-й звитягою на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті (США) і другою поспіль перемогою в загальному кубковому заліку.

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    Ольга Харлан Фехтування Маріель Заґуніс Норіка Тамура
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