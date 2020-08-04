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    Українка Ястремська виграла матч, відігравшись із 0:4

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    Даяна Ястремська не без пригод, але вийшла у друге коло - Українка Ястремська виграла матч, відігравшись із 0:4
    Даяна Ястремська не без пригод, але вийшла у друге коло
    Світлина - Instagram Даяни Ястремської

    Даяна вдало розпочала турнір у Палермо

    Друга ракетка України Даяна Ястремська (№25 WTA) обіграла третю ракетку Іспанії Сару Соррібес-Тормо (№83 WTA) в першому колі турніру в італійському Палермо (покриття – ґрунт, призовий фонд – 163 103).

    Це була перша зустріч тенісисток. Вона тривала 1 годину 45 хвилин.

    Українка виграла перший сет, але в другому поступалася 0:4. Потім Ястремська здійснила камбек, вигравши шість геймів поспіль.

    На рахунку другої ракетки України 1 подвійна помилка, 6/16 брейк-поінтів, 0 ейсів.

    Даяна в наступному раунді буде протистояти переможниці пари Тамара Зіданшек (Словенія) - Осіана Доден (Франція).

     Читайте також: Тенісистка Даяна Ястремська відповіла на звинувачення в симуляції на Australian Open
    теніс Даяна Ястремська Сара Соррібес-Тормо Тамара Зіданшек Осіана Доден
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