Українка Ястремська виграла матч, відігравшись із 0:4
Даяна Ястремська не без пригод, але вийшла у друге коло
Світлина - Instagram Даяни Ястремської
Даяна вдало розпочала турнір у Палермо
Друга ракетка України Даяна Ястремська (№25 WTA) обіграла третю ракетку Іспанії Сару Соррібес-Тормо (№83 WTA) в першому колі турніру в італійському Палермо (покриття – ґрунт, призовий фонд – 163 103).
Це була перша зустріч тенісисток. Вона тривала 1 годину 45 хвилин.
Українка виграла перший сет, але в другому поступалася 0:4. Потім Ястремська здійснила камбек, вигравши шість геймів поспіль.
На рахунку другої ракетки України 1 подвійна помилка, 6/16 брейк-поінтів, 0 ейсів.
Даяна в наступному раунді буде протистояти переможниці пари Тамара Зіданшек (Словенія) - Осіана Доден (Франція).