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Українки стали чемпіонками світу зі стрибків у воду

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Українки стали чемпіонками світу зі стрибків у воду
Дівчата домінували весь заприг та жодного разу не дозволили обійти себе впродовж фіналу
фото: Facebook/Liko Diving School

У складі національної команди України вони стали найкращими в синхронних стрибках на трампліні 3 метри серед дівчат

Українські спортсменки Ксенія Бочек та Діана Карнафель – чемпіонки світу зі стрибків у воду серед юніорів. Про це повідомляють на сторінці Liko Diving School у соцмережах. 

Дівчата є вихованками цієї спортивної школи. У складі національної команди України вони стали найкращими в синхронних стрибках на трампліні 3 метри серед дівчат із результатом у 278.58 бали.

«Дівчата домінували весь заприг та жодного разу не дозволили обійти себе впродовж фіналу. Це дебютна нагорода для Діани і вже третя для Ксенії», –йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Діана Карнафель стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду серед юніорів. Спортсменка виконала стрибок з трампліна на один метр. Тоді збірна команда України очолювала загальнокомандний залік з 11 нагородами.

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Теги: спорт стрибки у воду чемпіонат світу

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