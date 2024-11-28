Українки стали чемпіонками світу зі стрибків у воду
У складі національної команди України вони стали найкращими в синхронних стрибках на трампліні 3 метри серед дівчат
Українські спортсменки Ксенія Бочек та Діана Карнафель – чемпіонки світу зі стрибків у воду серед юніорів. Про це повідомляють на сторінці Liko Diving School у соцмережах.
Дівчата є вихованками цієї спортивної школи. У складі національної команди України вони стали найкращими в синхронних стрибках на трампліні 3 метри серед дівчат із результатом у 278.58 бали.
«Дівчата домінували весь заприг та жодного разу не дозволили обійти себе впродовж фіналу. Це дебютна нагорода для Діани і вже третя для Ксенії», –йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Діана Карнафель стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду серед юніорів. Спортсменка виконала стрибок з трампліна на один метр. Тоді збірна команда України очолювала загальнокомандний залік з 11 нагородами.
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