Одеситки зібрали колекцію медалей на чемпіонатах України з синхронного плавання

У змаганнях взяли участь 65 спортсменів з Києва, Одеської, Миколаївської та Донецької областей

Юні одеські плавчині привезли додому з чемпіонату України серед юніорів та чемпіонату України серед юнаків та дівчат з синхронного плавання безліч медалей. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

У змаганнях юніорів у технічному соло не було рівних одеситці Владиславі Кочербі – 1 місце. У змаганнях дуетів, технічному та довільному, одеська команда у складі Софії Саруханян і Таїсії Почепинської посіла 3 місце.

У національних змаганнях серед юнаків і дівчат у технічному соло чемпіонкою стала одеситка Софія Саруханян.

Перше місце також посіла команда у складі Софії Саруханян та Єлизавети Сєдової у змаганнях дуетів. Також одеська команда показала високі результати в групових програмах. Підготували спортсменок тренерки-викладачки Ольга Ніколайчук (СДЮСШОР «Чорноморець») і Світлана Першина (Одеська обласна КДЮСШ).

Чемпіонат України серед юніорів з синхронного плавання та чемпіонат України серед юнаків та дівчат з синхронного плавання відбувалися в Києві з 15 по 18 листопада. У змаганнях взяли участь 65 спортсменів з Києва, Одеської, Миколаївської та Донецької областей.

Нагадаємо, що вінничанка Наталя Гнидюк здобула срібло Кубку світу з бодібілдингу. Фінансову підтримку із поїздкою до Іспанії їй надали міський спорткомітет і адміністрація спортклубу «Нокаут», де вона працює тренером. Наталя боролася за перемогу у категорії «майстри бікіні» (35 – 44 роки, до 164 см).