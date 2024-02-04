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Збірна України з артистичного плавання виграла «срібло» чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Збірна України з артистичного плавання виграла «срібло» чемпіонату світу
Українська група у фіналі акробатичної програми набрала 243.3167 бала
зображення: Трибуна

Наша збірну випередила лише команда з Китаю

Збірна України з артистичного плавання сьогодні, 4 лютого, виборола срібні медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить в катарській Досі. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Українська група, у складі якої виступають Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, у фіналі акробатичної програми набрала 243.3167 бала.

Нашу збірну випередила лише команда з Китаю (244.1767 бала). Третіми стали представниці США (242.2300 бала).

Нагадаємо, що Чемпіонат світу у Досі є ліцензійним в артистичному плаванні. Путівки на Олімпіаду в Парижі отримають п'ять найкращих збірних за сумою акробатичної, технічної та довільної програм груп, серед команд які ще не мають ліцензій на Олімпіаду-2024.

Вже завтра, 5 лютого, українську групу очікує виступ у кваліфікації у технічній програмі.

 

Теги: синхронне плавання медалі Збірна України плавання чемпіонат світу

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