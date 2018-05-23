Українки здобули загальнокомандне золото чемпіонату Європи з бодібілдингу та фітнесу

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Загалом же на рахунку українців 18 особистих нагород

Чемпіонат Європи з бодібілдингу та фітнесу 2018 року відбувся у Санта-Сусанні (Іспанія).

У змаганнях взяли участь 1500 спортсменів із 44 країн. Україну представляли 40 атлетів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

В арсеналі українців загальнокомандне золото жіночого заліку та 18 нагород в індивідуальних категоріях.

Чемпіонкою Європи з бодіфітнесу стала Надія Столярова (до 158 см). А другу сходинку міжнародного подіуму посіла Тетяна Давиденко. Ще дві золоті нагороди отримала Ольга Кулинич (понад 163 см) у програмах велнес та «абсолюті».

Вікторія Погребняк (понад 163 см) змінила звичну їй категорію бодіфітнес на «вумен фізік» і у новій для себе програмі стала чемпіонкою Європи.

Серед спортсменок фітнес бікіні гімн України грав на честь Христини Карангел (до 166 см) та Марини Оборської (до 172 см). Марина тріумфувала також в абсолютній категорії бікіні.

Катерина Стоянова (до 166 см) стала віце-чемпіонкою у фітнес бікіні. Одеситка Тетяна Баханова (понад 168 см) посіла друге місце у боді-фітнесі.

Серед чоловіків відкритої категорії у програмі фітнес чемпіоном Європи став Назар Хархун.

На рахунку юніорів теж є нагороди, у тому числі і найвищого ґатунку.

Як зазначає Національна федерація бодібілдингу України, судді оцінили юніора Володимира Андреїшина найвищими балами та присудили золото. А 16-річна Валерія Бугаєва здобула юніорське золото у категорії до 166 см у фітнес-бікіні. Альбіна Устименко у фітнес бікіні понад 166 см здобула срібло, повторивши минулорічний результат.

Гідно виступила і харків’янка Вікторія Щербакова, яка, будучи новачком у велнес фітнес, стала віце-чемпіонкою Європи у категорії понад 168 см.

Євген Спесивов у бодібілдингу до 100 кг посів третє місце, а Денис Миколенко (до 182 см) у менс фізік став срібним медалістом.

Яна Широких поповнила скарбничку збірної України сріблом, здобутим у категорії бодіфітнес серед майстрів 35-39 років.