  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українки здобули загальнокомандне золото чемпіонату Європи з бодібілдингу та фітнесу

    • Розсилка
    Українки здобули загальнокомандне золото чемпіонату Європи з бодібілдингу та фітнесу

    Загалом же на рахунку українців 18 особистих нагород

    Чемпіонат Європи з бодібілдингу та фітнесу 2018 року відбувся у Санта-Сусанні (Іспанія).

    У змаганнях взяли участь 1500 спортсменів із 44 країн. Україну представляли 40 атлетів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    В арсеналі українців загальнокомандне золото жіночого заліку та 18 нагород в індивідуальних категоріях.

    Чемпіонкою Європи з бодіфітнесу стала Надія Столярова (до 158 см). А другу сходинку міжнародного подіуму посіла Тетяна Давиденко. Ще дві золоті нагороди отримала Ольга Кулинич (понад 163 см) у програмах велнес та «абсолюті».

    Вікторія Погребняк (понад 163 см) змінила звичну їй категорію бодіфітнес на «вумен фізік» і у новій для себе програмі стала чемпіонкою Європи.

    Читайте також

    Серед спортсменок фітнес бікіні гімн України грав на честь Христини Карангел  (до 166 см) та Марини Оборської (до 172 см). Марина тріумфувала також в абсолютній категорії бікіні.

    Катерина Стоянова (до 166 см) стала віце-чемпіонкою у фітнес бікіні. Одеситка Тетяна Баханова (понад 168 см) посіла друге місце у боді-фітнесі.

    Серед чоловіків відкритої категорії у програмі фітнес чемпіоном Європи став Назар Хархун.

    На рахунку юніорів теж є нагороди, у тому числі і найвищого ґатунку.

    Як зазначає Національна федерація бодібілдингу України, судді оцінили юніора Володимира Андреїшина найвищими балами та присудили золото. А 16-річна Валерія Бугаєва здобула юніорське золото у категорії до 166 см у фітнес-бікіні. Альбіна Устименко у фітнес бікіні понад 166 см здобула срібло, повторивши минулорічний результат.

    Гідно виступила і харків’янка Вікторія Щербакова, яка, будучи новачком у велнес фітнес, стала віце-чемпіонкою Європи у категорії понад 168 см.

    Євген Спесивов у бодібілдингу до 100 кг посів третє місце, а Денис Миколенко (до 182 см) у менс фізік став срібним медалістом.

    Яна Широких поповнила скарбничку збірної України сріблом, здобутим у категорії бодіфітнес серед майстрів 35-39 років.

    Читайте також
    чемпіонат Європи українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ