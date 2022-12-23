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Українська арбітриня увійшла до трійки найкращих за підсумками 2022 року

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українська арбітриня увійшла до трійки найкращих за підсумками 2022 року
Монзуль вже здобувала цю нагороду від IFFHS у 2015 році
фото з відкритих джерел

Другу сходинку посіла наша землячка Катерина Монзуль – в її активі 45 очок

Нагороду від IFFHS для найкращої арбітрині в 2022 році отримала француженка Стефані Фраппар, набравши 135 балів. Цікаво, що для неї це вже четверта поспіль перемога. Про це повідомляє Refereeingworld.

Другу сходинку посіла наша землячка Катерина Монзуль – в її активі 45 очок. Третьою стала фінка Ліна Лехтоваара з 30 балами.

Зазначимо, що Монзуль вже здобувала цю нагороду від IFFHS у 2015 році, але з того часу саме Фраппар закріпилась в статусі найкращої жінки-судді. Зокрема, француженка стала першою жінкою, яка судила матч чоловічого Чемпіонату світу.

Нагадаємо, Катерина Монзуль, яка обслуговувала матч «Шахтар» – «Зоря», вийшла на поле з кавуном замість м’яча.

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Теги: Катерина Монзуль НОВИНИ ФУТБОЛУ

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