Українська арбітриня увійшла до трійки найкращих за підсумками 2022 року

Монзуль вже здобувала цю нагороду від IFFHS у 2015 році

Другу сходинку посіла наша землячка Катерина Монзуль – в її активі 45 очок

Нагороду від IFFHS для найкращої арбітрині в 2022 році отримала француженка Стефані Фраппар, набравши 135 балів. Цікаво, що для неї це вже четверта поспіль перемога. Про це повідомляє Refereeingworld.

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Другу сходинку посіла наша землячка Катерина Монзуль – в її активі 45 очок. Третьою стала фінка Ліна Лехтоваара з 30 балами.

For the 4th consecutive year, Stéphanie Frappart wins the IFFHS Award of The Women’s World Best Referee 2022 . In 2022 she has been the first woman to referee at a FIFA Men’s World Cup. Kateryna Monzul (IFFHS Award winner 2015) and Finland’s Lina Lehtovaara complete the podium. pic.twitter.com/vZtjyylgXd Будь ласка, читайте текст після реклами December 21, 2022

Зазначимо, що Монзуль вже здобувала цю нагороду від IFFHS у 2015 році, але з того часу саме Фраппар закріпилась в статусі найкращої жінки-судді. Зокрема, француженка стала першою жінкою, яка судила матч чоловічого Чемпіонату світу.

Нагадаємо, Катерина Монзуль, яка обслуговувала матч «Шахтар» – «Зоря», вийшла на поле з кавуном замість м’яча.