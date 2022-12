Українська арбітриня увійшла до трійки найкращих за підсумками 2022 року

Нагороду від IFFHS для найкращої арбітрині в 2022 році отримала француженка Стефані Фраппар, набравши 135 балів. Цікаво, що для неї це вже четверта поспіль перемога. Про це повідомляє Refereeingworld.

Другу сходинку посіла наша землячка Катерина Монзуль – в її активі 45 очок. Третьою стала фінка Ліна Лехтоваара з 30 балами.

