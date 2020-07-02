Українська атлетка, котра чотири місяці не може повернутися з Кенії, почала там будувати будинок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Ляхова зріднилася з Кенією і кенійцями Фото - Instagram Ольги Ляхової

Ольга Ляхова стверджує, що за цей час стала іншою людиною

Дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор, призерка чемпіонату Європи, українська легкоатлетка Ольга Ляхова вже впродовж чотирьох місяців не може повернутися зі збору в Кенії. Туди спортсменка разом зі своєю командою заїхала ще на початку весни, щоб провести один із етапів підготовки до Олімпійських ігор у Токіо. Проте через пандемію коронавірусу Олімпіаду перенесли, а Ольга після оголошення карантину і закриття повітряного сполучення не може повернутися з Африки понині.

За словами спортсменки, наступною датою її можливого від’їзду є 21 липня. Принаймні, на цей день придбані квитки. А поки Ляхова настільки зріднилася з Кенією, що почала тішити місцевих мешканців на знак вдячності добрими справами.

«Пробувши чотири місяці в Кенії, я усвідомила, що це дійсно рідне місце, і люди, які мене оточують, стали рідними, - пише Ольга у себе в «Фейсбуку». - Так, я сумую за сім'єю в Україні. Але також розумію, що буду сумувати за Кенією. Можу сказати з упевненістю: застрягти в Кенії – не страшно, а навіть класно. Здається, я б змогла повторити.

Зараз у мене квитки на 21 липня. Квитки знову поміняли. Вдесяте. Але думаю, що це вже в останнє. Хоча, звичайно, всяке може бути.

Ми вже почали будувати будинок для нужденної кенійської сім'ї, і вже дуже скоро ви побачите результати нашої роботи. Це так чудово – робити інших трохи щасливішими. Ці почуття безцінні.

Все ж цей збір проходить з користю. Мені здається, що за цей час я стала зовсім іншою людиною і зараз зовсім по-іншому дивлюся на багато речей. Чи то гори на мене впливають, чи сама країна».

Зауважимо, що знаходячись у Кенії, Ляхова взяла участь в унікальному для наших теренів онлайн-баттлі, в якому змагалося п’ять претенденток на місце в олімпійській естафетній команді 4х400 м.