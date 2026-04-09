Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів

Cвітова першість серед кадетів та юніорів з фехтування проходить у Бразилії

Фехтувальники Олександр Стабніков та Аліна Дмитрук відкрили лік українським нагородам на Чемпіонаті світу серед кадетів та юніорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У Ріо-де-Жанейро добігає до завершення світова першість серед кадетів та юніорів з фехтування. Участь у змаганнях беруть зокрема й 32 українських спортсмени.

Передостанній змагальний день в Бразилії став медальним для нашої збірної. Одразу двоє українських шпажистів у віковій категорії U-17 (кадети) піднялися на третю сходинку п’єдесталу пошани в особистих змаганнях – дебютант змагань Олександр Стабніков та титулована Аліна Дмитрук.

Олександр Стабніков блискуче розпочав турнір, вигравши всі шість поєдинків у групі та очоливши посів. Далі 16-річний українець почергово здолав представників Бельгії, США та Португалії. Справжній характер Олександр продемонстрував у чвертьфінальному поєдинку проти бельгійця Ваута ван Лаеке: поступаючись 0:3, він зрівняв рахунок за 16 секунд до кінця основного часу (13:13) і вирвав перемогу на пріоритеті (14:13)! У півфіналі український спортсмен поступився канадцю Цзюньчже Шаню (8:15), здобувши свою дебютну «бронзу» світової першості.

Аліна Дмитрук також бездоганно відфехтувала в групі та отримала перший номер посіву. На шляху до нагороди українка перемогла представниць Ізраїлю та Італії. У півфіналі Аліна зустрілася з чинною чемпіонкою світу серед кадеток Лотті Хорват з Угорщини. Поступаючись на початку, Аліна зрівняла рахунок (9:9), але кінцівка бою все ж залишилася за суперницею (12:15).

Для Аліни Дмитрук це вже друга поспіль особиста нагорода на чемпіонатах світу – після «срібла» минулоріч серед кадеток. Тепер 16-річна фехтувальниця, яка також є чинною чемпіонкою світу серед юніорок у команді, зібрала повну колекцію медалей цих змагань.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

