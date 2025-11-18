Почалася розробка технічної документації для перекидання газу з ЄС до Китаю

Російський енергетичний гігант «Газпром» розпочав роботу над технічною документацією, необхідною для перенаправлення значних обсягів природного газу, які раніше постачалися до Європи, на ринок Китаю. Про це повідомляє Financial Times, наголошуючи на стратегічному енергетичному повороті Росії, пише «Главком».

Експерти, опитані виданням, повідомили, що підготовка проєктних матеріалів для траси газопроводу коштує надзвичайно дорого, оскільки для неї потрібно підготувати «сотні томів» документів. На цей етап може піти від п'яти до десяти відсотків від загальної вартості всього проєкту.

Видання нагадує, що після різкого скорочення поставок до Європейського Союзу, спричиненого повномасштабною війною в Україні та геополітичною напругою, «Газпром» активно шукає альтернативні ринки збуту для своїх величезних запасів. Китай розглядається як єдиний реалістичний довгостроковий покупець, здатний поглинути частину втраченого європейського попиту.

Проєкт «Сила Сибіру – 2» передбачає будівництво трубопроводу потужністю 50 млрд кубометрів газу на рік. Цей обсяг, як раніше заявляв голова «Газпрому» Олексій Міллер, має бути перенаправлений із родовищ Західного Сибіру, газ із яких раніше постачався до країн Європи.

Початок роботи над технічною документацією є ключовим практичним кроком, що підтверджує серйозність намірів Москви остаточно відмовитися від європейського енергетичного ринку на користь Азії. Перенаправлення газу вимагає складних та дороговартісних інфраструктурних проєктів, зокрема, будівництва нових трубопроводів або розширення наявних потужностей, таких як, імовірно, проєкт «Сила Сибіру-2». Початок технічних робіт сигналізує про те, що Росія розглядає цей енергетичний розрив із Заходом як довгостроковий, і фокусується на реалізації великої східної стратегії.

Аналітики IEA прогнозують, що Росія подвоїть поставки газу до Китаю до 2035 року. Очікується, що, хоча нинішня «Сила Сибіру» працює на повну потужність, «Сила Сибіру – 2» почне нарощувати обсяги поставок у середині 2030-х років.

До слова, член німецької Лівої партії Ян ван Акен виступив із закликом до уряду Німеччини негайно зупинити імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ). Політик навів дані енергетичної компанії Sefe, заявивши медіагрупі Funke, що лише минулого року федеральна компанія Sefe придбала понад п’ять мільярдів кубічних метрів ЗПГ з Росії. Це означає, що сотні мільйонів євро були влиті в бюджет, яким користується Володимир Путін.