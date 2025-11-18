Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Енергетичний поворот Путіна. Газета Financial Times розкрила плани РФ на Китай

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Енергетичний поворот Путіна. Газета Financial Times розкрила плани РФ на Китай
Росія перенаправить 50 млрд кубометрів газу, призначеного для ЄС, до Китаю
фото із відкритих джерел

Почалася розробка технічної документації для перекидання газу з ЄС до Китаю

Російський енергетичний гігант «Газпром» розпочав роботу над технічною документацією, необхідною для перенаправлення значних обсягів природного газу, які раніше постачалися до Європи, на ринок Китаю. Про це повідомляє Financial Times, наголошуючи на стратегічному енергетичному повороті Росії, пише «Главком».

Експерти, опитані виданням, повідомили, що підготовка проєктних матеріалів для траси газопроводу коштує надзвичайно дорого, оскільки для неї потрібно підготувати «сотні томів» документів. На цей етап може піти від п'яти до десяти відсотків від загальної вартості всього проєкту.

Видання нагадує, що після різкого скорочення поставок до Європейського Союзу, спричиненого повномасштабною війною в Україні та геополітичною напругою, «Газпром» активно шукає альтернативні ринки збуту для своїх величезних запасів. Китай розглядається як єдиний реалістичний довгостроковий покупець, здатний поглинути частину втраченого європейського попиту.

Проєкт «Сила Сибіру – 2» передбачає будівництво трубопроводу потужністю 50 млрд кубометрів газу на рік. Цей обсяг, як раніше заявляв голова «Газпрому» Олексій Міллер, має бути перенаправлений із родовищ Західного Сибіру, газ із яких раніше постачався до країн Європи.

Початок роботи над технічною документацією є ключовим практичним кроком, що підтверджує серйозність намірів Москви остаточно відмовитися від європейського енергетичного ринку на користь Азії. Перенаправлення газу вимагає складних та дороговартісних інфраструктурних проєктів, зокрема, будівництва нових трубопроводів або розширення наявних потужностей, таких як, імовірно, проєкт «Сила Сибіру-2». Початок технічних робіт сигналізує про те, що Росія розглядає цей енергетичний розрив із Заходом як довгостроковий, і фокусується на реалізації великої східної стратегії.

Аналітики IEA прогнозують, що Росія подвоїть поставки газу до Китаю до 2035 року. Очікується, що, хоча нинішня «Сила Сибіру» працює на повну потужність, «Сила Сибіру – 2» почне нарощувати обсяги поставок у середині 2030-х років.

До слова, член німецької Лівої партії Ян ван Акен виступив із закликом до уряду Німеччини негайно зупинити імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ). Політик навів дані енергетичної компанії Sefe, заявивши медіагрупі Funke, що лише минулого року федеральна компанія Sefe придбала понад п’ять мільярдів кубічних метрів ЗПГ з Росії. Це означає, що сотні мільйонів євро були влиті в бюджет, яким користується Володимир Путін.

Читайте також:

Теги: росія газ Газпром санкції Китай будівництво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основним сегментом споживання сірки є виробництво сірчаної кислоти у всіх її проявах
Як українські дрони зупинили експорт російської сірки
3 листопада, 16:32
З 2023 року Казахстан стрімко нарощує поставки своєї нафти до Німеччини на НПЗ у Шведті
Санкції та дрони б'ють по Росії: казахська нафта не рятує
15 листопада, 20:30
Хід троянським конем
Троянський кінь Кремля в ЄС
10 листопада, 18:58
Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
30 жовтня, 08:35
Невже надії української сторони на суперракети були марні?
Tomahawk-паті з туманним фіналом. Що Зеленський везе з Вашингтона Тема тижня
18 жовтня, 16:00
Росія запропонувала Україні відмовитися від залишків Донецької області в обмін на поступки на півдні. Цю пропозицію озвучив і Трамп
FT: Трамп із криками та лайкою вимагав від Зеленського віддати Путіну Донбас
19 жовтня, 21:48
У свіжому радіоперехопленні українські розвідники зафіксували воєнний злочин колумбійських «найманців»
Наказ розстрілювати жінок та дітей отримали колумбійські найманці в армії РФ. Перехоплення ГУР
24 жовтня, 14:47
Президент: необхідно санкціонувати ключові 340 танкерів тіньового флоту Росії
Зеленський закликав санкціонувати ще 340 російських танкерів
31 жовтня, 14:24
Понад 1,4 тисячі африканців воюють на боці Росії проти України
Сибіга розповів, скільки африканців воюють на боці Росії проти України
7 листопада, 17:36

Економіка

Енергетичний поворот Путіна. Газета Financial Times розкрила плани РФ на Китай
Енергетичний поворот Путіна. Газета Financial Times розкрила плани РФ на Китай
Американська компанія може придбати активи «Лукойлу» – Reuters
Американська компанія може придбати активи «Лукойлу» – Reuters
Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня за понад два роки – Bloomberg
Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня за понад два роки – Bloomberg
Ціни на паливо злетіли: атаки на інфраструктуру РФ вплинули на гаманці американців
Ціни на паливо злетіли: атаки на інфраструктуру РФ вплинули на гаманці американців
Кремль посилює податки для росіян і малого бізнесу для фінансування війни
Кремль посилює податки для росіян і малого бізнесу для фінансування війни
США продовжили винятки із санкцій для «Лукойлу» на тлі активного продажу його активів
США продовжили винятки із санкцій для «Лукойлу» на тлі активного продажу його активів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua