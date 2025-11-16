РФ хоче залишити українців без тепла: у NYT розповіли, як Україна готується до зими

У жовтні об'єкти «Нафтогазу» були атаковані сім разів, що вивело з ладу близько 60% видобувної потужності

Після трьох зим російських атак на електромережу, українці навчилися жити в умовах відключень світла. Однак тепер, із наближенням четвертої військової зими, Росія розширила свої удари, перейшовши від електроенергетики до газової інфраструктури, пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Москва тепер цілеспрямовано атакує газові свердловини, сховища, трубопроводи та інші критично важливі об'єкти. Це викликає в українців побоювання щодо втрати головного ресурсу, який досі допомагав їм пережити найхолодніші місяці війни – тепла та можливості готувати їжу.

Офіційні особи називають це «кошмарним сценарієм» та черговою спробою Росії зламати стійкість українців.

Газ забезпечує тепло та приготування їжі у 80% українських домогосподарств, а більшість багатоповерхівок залежить від централізованого опалення, що також працює на газі, підкреслює гендиректор «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Протягом перших трьох років війни Росія здебільшого уникала ударів по газовій системі, оскільки вона використовувалася для транзиту російського газу до Європи. Ситуація змінилася після завершення транзитної угоди з 1 січня, коли російський газ перестав надходити через Україну.

Після цього Росія одразу перенаправила вогонь на газові об'єкти. У лютому-березні дрони та ракети знищили близько 40% видобувних потужностей. «Нафтогаз» влітку провів ремонти та значною мірою відновив видобуток до вересня.

Проте у жовтні атаки відновилися з новою силою. За словами європейського чиновника, лише минулого місяця об'єкти «Нафтогазу» були атаковані сім разів, що вивело з ладу близько 60% видобувної потужності.

Експерти попереджають: якщо ці удари триватимуть, мільйони людей можуть зіткнутися з труднощами в обігріві. Перехід на електрообігрів неможливий, оскільки це посилить навантаження на вже пошкоджену енергосистему. Зростає страх, що Росія може досягти мети, зануривши Україну в холод.

Голова газового підкомітету ВР Андрій Жупанин зазначив, що «швидкої альтернативи газу для опалення немає», що створює великі проблеми для міст із централізованим теплопостачанням.

Для компенсації дефіциту «Нафтогаз» збільшує імпорт газу. За перше півріччя 2025 року імпорт зріс у 19 разів порівняно з минулим роком.

Корецький повідомив, що для проходження зими Україні необхідно імпортувати 4,4 млрд кубометрів газу (вартістю близько $2 млрд). Майже три чверті цієї суми вже забезпечено за рахунок фінансування від Європи, держбюджету та кредитів.

Імпортований газ зберігається у підземних сховищах, розташованих занадто глибоко для ураження ракетами чи дронами. У сховищах вже є близько 13 млрд кубометрів газу, що, за словами Корецького, достатньо для покриття більшої частини зимових потреб. Однак, Росія вже завдала ударів по компресорних станціях та розподільчих трубопроводах, що викликає побоювання щодо можливості ефективно подати накопичений газ споживачам.

Раныше стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам росіянам «відрізати» від теплопостачання частину домогосподарств Харківської та Полтавської областей. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (відомої як ГРУ), який готував підрив магістрального газопроводу на сході України.

Як встановило розслідування, агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Литва готова надати допомогу Україні з газопостачанням у зимовий період.

«Литва знову готова нам допомогти. Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть», – поділився український президент.