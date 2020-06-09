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    Знаменитий боксер вирішив балотуватися на посаду президента Філіппін

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    Менні Пак'яо посивів і вирішив піти в політику - Знаменитий боксер вирішив балотуватися на посаду президента Філіппін
    Менні Пак'яо посивів і вирішив піти в політику
    Фото - World Boxing News

    Менні Пак’яо хоче використати свою популярність у політиці

    Чинний чемпіон світу з боксу в напівсередній вазі за версією WBA філіппінець Менні Пак’яо зібрався стати президентом країни. Про це повідомив колишній промоутер спортсмена Боб Арум.

    Вибори президента Філіппін відбудуться в 2022 році.

    «Першим президентом, який раніше був бійцем, буде Пак’яо. Ми поспілкувалися по телефону, і він сказав: «Бобе, я вирішив балотуватися в 2022 році. Коли я виграю вибори, хочу, щоб ти був присутнім на моїй інавгурації», - цитує Арума BoxingScene.

    41-річний Пак'яо - перший і до теперішнього часу єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. Всього на його рахунку 71 поєдинок в професійному боксі, в яких він здобув 62 перемоги і зазнав 7 поразок, ще два бої завершилися внічию.

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    бокс Боб Арум спорт поза політикою Менні Пак’яо
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