Знаменитий боксер вирішив балотуватися на посаду президента Філіппін



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Менні Пак'яо посивів і вирішив піти в політику Фото - World Boxing News

Менні Пак’яо хоче використати свою популярність у політиці

Чинний чемпіон світу з боксу в напівсередній вазі за версією WBA філіппінець Менні Пак’яо зібрався стати президентом країни. Про це повідомив колишній промоутер спортсмена Боб Арум.

Вибори президента Філіппін відбудуться в 2022 році.

«Першим президентом, який раніше був бійцем, буде Пак’яо. Ми поспілкувалися по телефону, і він сказав: «Бобе, я вирішив балотуватися в 2022 році. Коли я виграю вибори, хочу, щоб ти був присутнім на моїй інавгурації», - цитує Арума BoxingScene.

41-річний Пак'яо - перший і до теперішнього часу єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. Всього на його рахунку 71 поєдинок в професійному боксі, в яких він здобув 62 перемоги і зазнав 7 поразок, ще два бої завершилися внічию.