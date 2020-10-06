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    Один із найкращих українських хокеїстів іде на місцеві вибори від партії Кличка

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    Сергій Бабинець спробує себе в іншій іпостасі - Один із найкращих українських хокеїстів іде на місцеві вибори від партії Кличка
    Сергій Бабинець спробує себе в іншій іпостасі
    Світлина - Українська хокейна ліга

    Сергій Бабинець вирішив заповнити пов’язану із травмою паузу оригінально

    Лідер білоцерківського «Білого Барса» та національної збірної України з хокею Сергій Бабинець вирішив розпочати політичну кар’єру. Він буде балотуватися на найближчих місцевих виборах у Білій Церкві від партії «Удар».

    «За останні роки команда «Білий Барс» стала моєю сім'єю, а місто Біла Церква – другим домом, - написав Сергій у себе в соцмережах. – Для мене велика честь представляти «Білий Барс» в чемпіонаті України і в національній збірній. Дуже вдячний керівництву клубу і тренерському штабу за довіру до мене як до гравця і в майбутньому обіцяю всіма силами допомагати команді здобувати перемоги. Головне, якомога швидше залікувати травму, яка наразі не дозволяє мені виходити на лід.

    Окремо хочу подякувати нашим уболівальникам, які підтримують клуб і мене під час поразок і перемог. Неймовірно вдячний вам за вашу любов і віру. Впевнений, що білоцерківці заслуговують на спортивні команди, які приноситимуть славу місту як в Україні, так і за кордоном. І тому я вирішив балотуватися в депутати міської ради міста Біла Церква від партії «Удар Віталія Кличка» в четвертому окрузі (район Леваневського) для того, щоб змінити ставлення політиків до спорту.

    У мене є досвід виступів в іноземних клубах. Там я бачив зсередини, як ставляться до спорту і яке місце посідає спорт у житті людей. У мене є чітке розуміння ситуації спорту в Україні, і в Білій Церкві зокрема, і я знаю, як поліпшити цю ситуацію. Дуже сподіваюся на вашу підтримку. Хочеться, щоб наша талановита молодь мала шанс на здорове та спортивне майбутнє, щоб нам було ким пишатися.

    babynets_udar
    Агітаційний плакат Сергія Бабинця

    Розумію, що шлях до депутатства буде складний, але мета реальна і досяжна. Тому прошу підтримки і допомоги всіх небайдужих, хто знає мене як порядну, відповідальну і відкриту людину. Обіцяю, що не підведу ваших очікувань».

    Додамо, що 33-річний Сергій Бабінець народився у Києві і є вихованцем школи місцевого «Сокола». За молодіжні команди «Сокола» він грав у 2006-2009 роках, епізодично з’являючись на льоду в матчах основного складу. Після того Сергія запросив до своїх лав донецький «Донбас», за який Бабінець виступав у 2010-2013-му і 2015-2017 роках. За «Білий Барс» нападник грав у 2013-2014-му, 2017-му і 2019-2020 роках. Між виступами за білоцерківський клуб Сергій представляв російський «Славутич» зі Смоленська (2014-2015), словацькі «Детву», «Прешов» і «Гуменне».

    За збірну України з хокею Бабинець провів 35 матчів, у яких закинув 9 шайб і віддав 13 результативних передач.

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    спорт вибори Збірна України УДАР ХК Сокіл ХК Донбас ХК Білий Барс спорт поза політикою Сергій Бабинець Біла Церква
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