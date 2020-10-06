Один із найкращих українських хокеїстів іде на місцеві вибори від партії Кличка



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Сергій Бабинець спробує себе в іншій іпостасі Світлина - Українська хокейна ліга

Сергій Бабинець вирішив заповнити пов’язану із травмою паузу оригінально

Лідер білоцерківського «Білого Барса» та національної збірної України з хокею Сергій Бабинець вирішив розпочати політичну кар’єру. Він буде балотуватися на найближчих місцевих виборах у Білій Церкві від партії «Удар».

«За останні роки команда «Білий Барс» стала моєю сім'єю, а місто Біла Церква – другим домом, - написав Сергій у себе в соцмережах. – Для мене велика честь представляти «Білий Барс» в чемпіонаті України і в національній збірній. Дуже вдячний керівництву клубу і тренерському штабу за довіру до мене як до гравця і в майбутньому обіцяю всіма силами допомагати команді здобувати перемоги. Головне, якомога швидше залікувати травму, яка наразі не дозволяє мені виходити на лід.

Окремо хочу подякувати нашим уболівальникам, які підтримують клуб і мене під час поразок і перемог. Неймовірно вдячний вам за вашу любов і віру. Впевнений, що білоцерківці заслуговують на спортивні команди, які приноситимуть славу місту як в Україні, так і за кордоном. І тому я вирішив балотуватися в депутати міської ради міста Біла Церква від партії «Удар Віталія Кличка» в четвертому окрузі (район Леваневського) для того, щоб змінити ставлення політиків до спорту.

У мене є досвід виступів в іноземних клубах. Там я бачив зсередини, як ставляться до спорту і яке місце посідає спорт у житті людей. У мене є чітке розуміння ситуації спорту в Україні, і в Білій Церкві зокрема, і я знаю, як поліпшити цю ситуацію. Дуже сподіваюся на вашу підтримку. Хочеться, щоб наша талановита молодь мала шанс на здорове та спортивне майбутнє, щоб нам було ким пишатися.

Агітаційний плакат Сергія Бабинця

Розумію, що шлях до депутатства буде складний, але мета реальна і досяжна. Тому прошу підтримки і допомоги всіх небайдужих, хто знає мене як порядну, відповідальну і відкриту людину. Обіцяю, що не підведу ваших очікувань».

Додамо, що 33-річний Сергій Бабінець народився у Києві і є вихованцем школи місцевого «Сокола». За молодіжні команди «Сокола» він грав у 2006-2009 роках, епізодично з’являючись на льоду в матчах основного складу. Після того Сергія запросив до своїх лав донецький «Донбас», за який Бабінець виступав у 2010-2013-му і 2015-2017 роках. За «Білий Барс» нападник грав у 2013-2014-му, 2017-му і 2019-2020 роках. Між виступами за білоцерківський клуб Сергій представляв російський «Славутич» зі Смоленська (2014-2015), словацькі «Детву», «Прешов» і «Гуменне».

За збірну України з хокею Бабинець провів 35 матчів, у яких закинув 9 шайб і віддав 13 результативних передач.