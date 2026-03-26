Головна Спорт Новини
search button user button menu button

МОК ухвалив рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
МОК ухвалив рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях
Тепер тільки біологічні жінки мають право брати участь у жіночих змаганнях під егідою МОК
фото: AP

МОК заборонив трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення заборонити трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях. Про це повідомила пресслужба МОК, інформує «Главком».

«Право брати участь у змаганнях серед жінок на Олімпійських іграх або будь-яких інших заходах МОК, включаючи індивідуальні та командні види спорту, тепер мають тільки біологічні жінки, що визначається на підставі тесту на наявність гена SRY.

Ця політика, заснована на фактичних даних та експертних оцінках та застосовувана починаючи з Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року, спрямована на забезпечення справедливості, безпеки та чесності змагань серед жінок. Вона не має зворотної сили і не поширюється на аматорські та рекреаційні спортивні програми», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував відсторонення від Олімпіади скелетоніста Владислава Гераскевича.

«Я думаю, що МОК відсторонив Владислава під тиском Росії. Але, з іншого боку, МОК погодився на цей тиск, вони могли б не піддаватися на нього», – зазначив Михайло Гераскевич.

Він також розповів про розмову Владислава з очільницею МОК Кірсті Ковентрі, яка мала місце перед дискваліфікацією українця.

«Так, я був присутній під час цієї розмови. Я бачив, що вона боролася в собі з кимось ще, скажімо так. Коли Владислав дістав шолом і сказав «Ну, яке ж це порушення і яка ж це політика, якщо це пам'ять?», у неї сильно почали труситися руки та обличчя. І, як зараз уже я все це прокручую назад, то, це абсолютно очевидно, що вона була під величезним тиском», – сказав Михайло Гераскевич.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua