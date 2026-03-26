МОК ухвалив рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях

МОК заборонив трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення заборонити трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях. Про це повідомила пресслужба МОК, інформує «Главком».

«Право брати участь у змаганнях серед жінок на Олімпійських іграх або будь-яких інших заходах МОК, включаючи індивідуальні та командні види спорту, тепер мають тільки біологічні жінки, що визначається на підставі тесту на наявність гена SRY.

Ця політика, заснована на фактичних даних та експертних оцінках та застосовувана починаючи з Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року, спрямована на забезпечення справедливості, безпеки та чесності змагань серед жінок. Вона не має зворотної сили і не поширюється на аматорські та рекреаційні спортивні програми», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував відсторонення від Олімпіади скелетоніста Владислава Гераскевича.

«Я думаю, що МОК відсторонив Владислава під тиском Росії. Але, з іншого боку, МОК погодився на цей тиск, вони могли б не піддаватися на нього», – зазначив Михайло Гераскевич.

Він також розповів про розмову Владислава з очільницею МОК Кірсті Ковентрі, яка мала місце перед дискваліфікацією українця.

«Так, я був присутній під час цієї розмови. Я бачив, що вона боролася в собі з кимось ще, скажімо так. Коли Владислав дістав шолом і сказав «Ну, яке ж це порушення і яка ж це політика, якщо це пам'ять?», у неї сильно почали труситися руки та обличчя. І, як зараз уже я все це прокручую назад, то, це абсолютно очевидно, що вона була під величезним тиском», – сказав Михайло Гераскевич.