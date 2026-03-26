World Climbing визнала нейтральними атлетами росіян, які незаконно відвідували Крим

Артем Худолєєв
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі, який проходив на території окупованого Бахчисарайського району

Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських скелелазів Дмитра Факірьянова, Владислава Шевченка та Вікторію Мєшкову, які незаконно відвідували анексований Крим. Про це повідомляє «Главком».

Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022», який проходив на території окупованого Бахчисарайського району (Крим).

На територію окупованого півострова російські спортсмени потрапляли, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.

Своїми діями вони порушили законодавство України.

Нагадаємо, Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських військових.

Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:

  • Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії
  • Микола Яриловець – рядовий російської армії
  • Олена Красовська – сержант російської армії
  • Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії
  • Вікторія Мєшкова
  • Владислав Шевченко

Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.

МОК ухвалив рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях
Рекордсмен світу з метання диска ризикує пропустити сезон через важку травму
Салах отримав альтернативу переїзду до Саудівської Аравії
World Climbing визнала нейтральними атлетами росіян, які незаконно відвідували Крим
«Дрони літають». Ексхокеїст збірної РФ не вірить у матчі Росії з США та Канадою
Колишній тренер «Шахтаря» вибув із перегонів за роботу в кризовому гранді Англії
