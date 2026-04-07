Світова легка атлетика з 2030 року впровадить окремий турнір для легендарної дистанції

Провести перший окремий Чемпіонат світу з марафону планують у країні, де зародилася традиція такого бігу

Світова легка атлетика оголосила про масштабну реформу календаря бігу на довгі дистанції, головним етапом якої стане запуск окремого Чемпіонату світу з марафону з 2030 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на World Athletics.

Новий формат бігу на найдовшу олімпійську дистанцію

Рішення щодо окремого турніру ознаменує нову еру для марафону, виводячи його за межі загальних Чемпіонатів світу з легкої атлетики. При цьому реформа впроваджуватиметься поступово, щоб забезпечити плавний перехід для атлетів та організаторів: у 2027 та 2029 роках біг на 42,195 кілометра залишатиметься частиною традиційних Чемпіонатів світу з легкої атлетики. Проте вже у 2030 році відбудеться запуск першого в історії окремого Чемпіонату світу з марафону. За рік після цього марафон та будь-які інші шосейні дистанції більше не будуть представлені на збірних чемпіонатах світу з легкої атлетики.

Новий чемпіонат стане щорічним заходом, проте чоловіки та жінки змагатимуться по черзі через рік, що збереже звичну періодичність виступів для кожної статі. Окремий Чемпіонат світу з шосейного бігу на інші дистанції продовжить існувати як самостійна щорічна подія.

Повернення до витоків

World Athletics вже розпочала офіційні переговори з Афінами щодо проведення першого чемпіонату у 2030 році. Вибір грецької столиці є символічним, адже саме там народилася ця легендарна дисципліна 2500 років тому. «Ми раді вивчати можливість проведення окремого чемпіонату світу з марафону в Афінах – місці, де народилася ця культова дисципліна», – зазначив президент World Athletics Себастьян Коу.

В межах цієї стратегії «Автентичний Афінський марафон» вже отримав статус Elite Label, а до 2029 року планує досягти найвищого рівня – Platinum Label. Влада регіону Аттика та Грецька федерація легкої атлетики планують масштабні інвестиції в модернізацію оригінальної олімпійської траси, зберігаючи її історичну спадщину та забезпечуючи світові стандарти безпеки й комфорту для бігунів.

Нагадаємо, що шкільний вчитель з США став переможцем престижного Лос-Анджелеського марафону.