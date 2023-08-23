Народний депутат Беленюк виступить на Чемпіонаті світу з боротьби

Український борець греко-римського стилю змагатиметься за звання чемпіона світу

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк змагатиметься на Чемпіонаті світу з боротьби, який пройде 16-24 вересня у столиці Сербії, Белграді. Про це йдеться на сайті Міжнародної федерації боротьби.

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Змагання розпочнуться 16 вересня вільним стилем, але жеребкування греко-римської боротьби відбудеться 20 вересня, а класичного стилю – 21 вересня.

Як зазначається, Чемпіонат світу 2023 року має важливе значення для олімпійського циклу 2024 року, оскільки він відзначає початкову фазу шести відбіркових змагань до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

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Беленюк виступить у ваговій категорії до 87 кг. Відомо, що це єдина вагова категорія, де наразі немає чинного чемпіона світу.

Також у цій категорії змагатимуться угорець Давид Лосонці і білорус Кирил Маскевич.

Нагадаємо, що у січні збірна України з греко-римської боротьби із Жаном Беленюком у складі потужно виступила на гранпрі Франції.

До слова. в інтерв'ю «Главкому» Беленюк розповів, що майбутня комунікація українських та російських спортсменів на змаганнях залежить від перебігу подій війни. Існують різні формати, але задля того, аби їх розібрати, треба комунікувати з росіянами.

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Крім того, Жан Беленюк прорахував наслідки бойкоту міжнародних змагань Україною. У спорті є такий розповсюджений механізм як зміна громадянства, проте аби перейти під інші прапори та одразу виступати, потрібно погодження від національної федерації.