Збірна України змінила форму, щоб вшанувати жертв війни (фото)

Українська футбольна збірна проведе товариські матчі, кошти від яких передасть на відновлення країни

11 травня збірна України з футболу проведе товариський матч у оновленій формі. Про це повідомив на Facebook керівник Української асоціації футболу Андрій Павелко. Зміни на формі пов’язані із війною, яку розпочала на території України Російська Федерація.

Номери на футболках українських гравців складатимуться із назв міст, які постраждали від російських агресорів, «в яких живуть справжні Герої — від маленьких дітей до людей похилого віку [,…], які захищали і продовжують захищати справжні Герої, і які вже знає увесь світ».

Крім того, на футболках розмістили карту України, кордони якої викладені з прапорів країн, що підтримують Україну у боротьбі із рашистами. «Це наша шана і подяка закордонним партнерам за їх допомогу», – зазначив керівник українського футболу.

Нові футболки будуть виготовлені не тільки для команди, а і – у обмеженій кількості – на продаж. Усі гроші, зібрані за продаж цих футболок, а також отримані за проведення товариських поєдинків, Українська асоціація футболу передасть на благодійну платформу U24, засновану для збору коштів на відновлення України.

Крім того, частина футболок буде передана у музей кожного міста, згаданого на номерах гравців.

Збірна України гратиме у новій формі тільки під час підготовки до матчів плей-ооф за вихіл на чемпіонат світу 2022 року. Перший матч у оновлених футболках українські футболісти проведуть завтра, 11 травня, у німецькому Менхенгладбаху із місцевою «Борусією».

Нагадаємо, що один із директорів футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) відповів росіянам, які обурені чи не розуміють, чому їхніх спортсменів дискваліфікували на міжнародних змаганнях – щоб зрозуміти причину, їм треба поїхати у Маріуполь, Бучу чи Чернігів і подивитися на те, що накоїла їхня держава.