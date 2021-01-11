Українська санкарка виграла бронзу чемпіонату Європи

Юліанна Туницька стала призеркою континентальної першості серед спортсменок, не старших 23 років

Санкарка Юліанна Туницька з Кременця на Тернопіллі виграла бронзу чемпіонату Європи серед спортсменок, не старших 23 років.

17-річна українка на Євро в латвійській Сіґулді поступилася лише господарці треку Еліні Вітолі та австрійці Мерлін Еґле. В заліку дорослого чемпіонату Європи Туницька фінішувала 12-ю.

«Здивувала. Здивувалася», - коротко, але красномовно прокоментувала своє досягнення на власній сторінці у «Фейсбуку» Юліанна.

Так виглядає здобута Юліанною нагорода

Зауважимо, що в грудні Туницька стала переможницею юніорського етапу Кубка світу в Альтенберзі (Німеччина) і це досягнення стало тоді великим сюрпризом.

Юліанна Туницька народилася в Кременці на Тернопіллі. Вона – вихованка Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності.

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