Українська санкарка виграла бронзу чемпіонату Європи
Юліанна Туницька стала призеркою континентальної першості серед спортсменок, не старших 23 років
Санкарка Юліанна Туницька з Кременця на Тернопіллі виграла бронзу чемпіонату Європи серед спортсменок, не старших 23 років.
17-річна українка на Євро в латвійській Сіґулді поступилася лише господарці треку Еліні Вітолі та австрійці Мерлін Еґле. В заліку дорослого чемпіонату Європи Туницька фінішувала 12-ю.
«Здивувала. Здивувалася», - коротко, але красномовно прокоментувала своє досягнення на власній сторінці у «Фейсбуку» Юліанна.
Зауважимо, що в грудні Туницька стала переможницею юніорського етапу Кубка світу в Альтенберзі (Німеччина) і це досягнення стало тоді великим сюрпризом.
Юліанна Туницька народилася в Кременці на Тернопіллі. Вона – вихованка Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності.