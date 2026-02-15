Головна Країна Політика
«Ставлять спорт на службу війні». Президент анонсував пакет санкцій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський оголосив про підготовку Україною санкцій проти росіян, що використовують спорт у воєнних цілях
фото: Офіс президента

Указ про запровадження обмежень буде підписано найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нового українського санкційного пакета проти російських осіб, які працюють на війну та використовують спорт у її інтересах. Про це президент сказав у вечірньому зверненні, пише «Главком».

За словами глави держави, документи вже підготовлені, а відповідний указ про запровадження обмежень буде підписано найближчим часом.

«Ми готуємо новий санкційний пакет щодо російських осіб, які працюють на війну і ставлять спорт на службу війні. Документи вже підготовлені, цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у січні 2026 року Україна запровадила санкції проти російських спортивних пропагандистів.

До слова, петиція лідера українського скелетону Владислава Гераскевича про запровадження санкцій проти російських спортсменів, які підтримують війну проти України, стрімко почала набирати голоси. 

Варто зазначити, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

