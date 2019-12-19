Українська спортсменка знялася для еротичного календаря у Франції (фото)



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Надія Кодола - п'ятиразова чемпіонка України і дворазова чемпіонка Франції RC Cannes

Волейболістка Надія Кодола виступає за «Канни» з 2015 року

31-річна українська волейболістка Надія Кодола, яка народилася в селі Микуличин Яремчанського району на Івано-Франківщині, а у волейболі заявила про себе в тернопільській «Галичанці», пройшовши університети тренера Івана Вовчанського, знялася у відвертій фотосесії для клубного календаря французького клубу «Канни» на 2020 рік.

Такою Надію загал ще не бачив

Надія Кодола, яка виступає на позиції догравальниці, була чемпіонкою Європи-2005 серед дівчат до 18-ти років. Крім «Галичанки», в Україні вона виступала за «Хімік» з Південного на Одещині.

У «Канни» Надія перебралася в 2015 році в ранзі п’ятиразової чемпіонки і дворазової володарки Кубка України. В 2016-му і 2018 роках Кодола ставала з новим клубом чемпіонкою Франції, а попередній сезон на правах оренди провела за румунський «Бухарест», стала фіналісткою місцевого чемпіонату, але влітку рішенням італійського тренера Ріккардо Маркезі знову була повернена у Францію.