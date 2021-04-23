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    Українська тенісистка Костюк на нервах вийшла до півфіналу турніру в Стамбулі

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    Марта Костюк підніметься на 75 сходинку в рейтингу WTA - Українська тенісистка Костюк на нервах вийшла до півфіналу турніру в Стамбулі
    Марта Костюк підніметься на 75 сходинку в рейтингу WTA
    Фото з відкритих джерел

    Киянка не втримала перевагу в другому сеті і ледве не втратила перемогу в третьому

    Третя ракетка України Марта Костюк з боями пробилася в півфінал турніру в Стамбулі з призовим фондом $235 тис. На її шляху стояла хорватка Ана Конюх, і вона змогла дати киянці гідний опір. У першому сеті Марта програла дві свої подачі, і лише в останньому розіграші змогла схилити шальки терезів на свою користь. У другому одразу зробила брейк, але не змогла розвинути успіх і програла сет. У вирішальному повела 3:0, потім – 4:1 і почала дивачити. Конюх скоротила відрив до мінімуму, і тут нарешті в Марти зіграло самолюбство. Вона знову виграла подачу суперниці й довела перевагу до перемогу – 7:5, 4:6, 6:3.

    18-річна українка вдруге в кар'єрі виступить у півфіналі турніру WTA. На старті сезону вона дійшла до цієї стадії на турнірі в Абу-Дабі. Суперниця Марти Костюк по матчу 1/2 фіналу визначиться в поєдинку Сорана Кирстя – Фіона Ферро.

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    Теги: теніс Марта Костюк
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