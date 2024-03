Українська тенісистка обіграла п'яту ракетку світу у півфіналі турніру в Сан-Дієго

У неділю, 3 березня, українська тенісистка Марта Костюк (№34 WTA) здолала американку Джесіку Пегулу (№5 WTA) у півфіналі турніру WTA 500 у Сан-Дієго (США).

У першій партії українка поступалася п'ятій ракетці світу Джесіці Пегулі з рахунком 1:5, але врешті-решт зуміла переламати перебіг поєдинку. Першу партію Костюк виграла з рахунком 7:6, а у другій остаточно поборола американку – 6:1. Матч тривав півтори години.

Уперше за всю кар’єру Костюк здобула перемогу над тенісисткою, яка входить у топ-5 світового рейтингу.

Українка провела свій шостий півфінальний матч і вдруге в кар'єрі прорвалася до фіналу, де зіграє проти британської тенісистки Кеті Бултер (№49 WTA 49).

