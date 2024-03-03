Українська тенісистка обіграла п'яту ракетку світу у півфіналі турніру в Сан-Дієго

Марта Костюк зіграє у фіналі турніру WTA 500

У неділю, 3 березня, українська тенісистка Марта Костюк (№34 WTA) здолала американку Джесіку Пегулу (№5 WTA) у півфіналі турніру WTA 500 у Сан-Дієго (США).

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У першій партії українка поступалася п'ятій ракетці світу Джесіці Пегулі з рахунком 1:5, але врешті-решт зуміла переламати перебіг поєдинку. Першу партію Костюк виграла з рахунком 7:6, а у другій остаточно поборола американку – 6:1. Матч тривав півтори години.

Уперше за всю кар’єру Костюк здобула перемогу над тенісисткою, яка входить у топ-5 світового рейтингу.

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Українка провела свій шостий півфінальний матч і вдруге в кар'єрі прорвалася до фіналу, де зіграє проти британської тенісистки Кеті Бултер (№49 WTA 49).

Magic under the lights ✨@marta_kostyuk upsets the No.1 seed Pegula 7-6(4), 6-1 and will face Boulter for the San Diego title. #SanDiegoOpen pic.twitter.com/hHs291HpyB — wta (@WTA) March 3, 2024

Нагадаємо, що у чвертьфіналі турніру в Сан-Дієго Марта Костюк переграла росіянку Анастасію Павлюченкову.

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Раніше судді дискваліфікували російського тенісиста Андрія Рубльова на турнірі Atp 500 у Дубаї (ОАЕ).

До слова, 19 лютого українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна зіграли одна проти одної на турнірі категорії WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ). Поєдинок проходив на центральному корті та завершився перемогою Світоліної у двох сетах з рахунком 6:3, 7:6.

Як повідомлялося, вперше в історії одразу чотири українські тенісистки потрапили до топ-30 світового рейтингу. Наразі до тридцятки найсильніших входять: Еліна Світоліна (20-е місце), Даяна Ястремська (26-те), Марта Костюк (29-те) та Ангеліна Калініна (30-те).