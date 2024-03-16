Костюк розгромно програла першій ракетці світу на турнірі в США (відео)
21-річна українка була за крок до фіналу турніру WTA 1000
Українська тенісистка Марта Костюк зазнала нищівної поразки від першої ракетки світу, польки Ізі Швьонтек, і не змогла вийти до фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).
У півфіналі 21-річна українка (№32 WTA) поступилася суперниці з Польщі з рахунком 2:6, 1:6. Матч тривав 1 годину 8 хвилин.
За проведений на корті час Костюк двічі подавала навиліт і зробила чотири подвійні помилки. У другому сеті українська тенісистка взяла медичний тайм-аут, оскільки її турбував великий палець на лівій нозі.
Відомо, що це був уже другий поєдинок між Костюк і Швьонтек. Перед цим українка також програла польській тенісистці у четвертому раунді Roland-Garros у 2021 році.
Нагадаємо, що Марта Костюк уперше за всю свою кар'єру прорвалася до півфіналу турніру WTA 1000.
Як повідомлялося, 14 березня Марта Костюк перемогла росіянку Анастасію Потапову у 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Індіан-Веллсі.
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