Костюк розгромно програла першій ракетці світу на турнірі в США (відео)

Марта Костюк поступилася суперниці з Польщі в Індіан-Веллсі

21-річна українка була за крок до фіналу турніру WTA 1000

Українська тенісистка Марта Костюк зазнала нищівної поразки від першої ракетки світу, польки Ізі Швьонтек, і не змогла вийти до фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

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У півфіналі 21-річна українка (№32 WTA) поступилася суперниці з Польщі з рахунком 2:6, 1:6. Матч тривав 1 годину 8 хвилин.

За проведений на корті час Костюк двічі подавала навиліт і зробила чотири подвійні помилки. У другому сеті українська тенісистка взяла медичний тайм-аут, оскільки її турбував великий палець на лівій нозі.

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Відомо, що це був уже другий поєдинок між Костюк і Швьонтек. Перед цим українка також програла польській тенісистці у четвертому раунді Roland-Garros у 2021 році.

Нагадаємо, що Марта Костюк уперше за всю свою кар'єру прорвалася до півфіналу турніру WTA 1000.

Як повідомлялося, 14 березня Марта Костюк перемогла росіянку Анастасію Потапову у 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Індіан-Веллсі.