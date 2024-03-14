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Українка Костюк познущалася над росіянкою та вийшла в 1/2 фіналу турніру в США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українка Костюк познущалася над росіянкою та вийшла в 1/2 фіналу турніру в США
Костюк уперше зіграє в півфіналі турніру WTA 1000

Костюк уперше за три зустрічі зуміла обіграти Потапову

Сьогодні, 14 березня, українська тенісистка Марта Костюк перемогла росіянку Анастасію Потапову у 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Індіан-Веллсі (США).

У першій партії українка відверто знущалася над суперницею: росіянка не змогла виграти жодного гейму – сет закінчився з рахунком 6:0. 

У другій партії росіянка зуміла нав‘язати боротьбу, але вона також залишилася за Костюк – 7:5.

Марта уперше за три зустрічі зуміла обіграти Потапову і здобула 15-ту перемогу цього року.

Костюк уперше зіграє в півфіналі турніру WTA 1000 і стала третьою українкою, після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної, кому вдалося дійти до цієї стадії.

За місце у фіналі Марта Костюк побореться з переможницею матчу Іга Швьонтек – Каролін Возняцкі.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація тенісу (ITF) допустила спортсменів із Росії та Білорусії до участі в Олімпіаді у нейтральному статусі.

Теги: Марта Костюк теніс

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