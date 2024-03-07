«Хотілося їм м’ячем у голову вгатити». Тенісистка Костюк згадала гру проти росіянок у 2022 році

Костюк не збирається тиснути руки росіянкам і білорускам після поєдинків

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про свої матчі проти нейтральних спортсменок з білоруським та російським паспортами після початку повномасштабного вторгнення.

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«Я жодного разу нікому з них не потиснула руку (росіянкам і білорускам після 24 лютого 2022 року – «Главком») . Перший такий матч в мене був проти російської пари Вероніка Кудерметова – Анастасія Павлюченкова на турнірі WTA у Римі.

Мене так ковбасило у тому матчі! Просто хотілося їм м’ячем у голову вгатити. Все інше мене не цікавило. Вони добре грали, і в підсумку виграли той турнір. Мені було настільки погано, що я викликала фізіо на корт і сказала, що не можу ні грати, ні дихати. Мене просто вивели. Руки я їм не потиснула», – згадує Костюк.

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За її словами, наступний матч з тенісисткою з країни-агресорки у неї був проти білоруски Вікторії Азаренко на US Open. Українка тоді поступилася 0:2 (2:6, 3:6).

«Перед матчем була величезна напруга. Усі чекали, чи потисну я їй руку. У підсумку після гри ми «вдарили» ракетками. Взагалі, я шкодую зараз, що навіть це зробила», – наголосила Костюк.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація тенісу (ITF) допустила спортсменів із Росії та Білорусії до участі в Олімпіаді у нейтральному статусі.