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    Українська тенісистка зіграє на AUS Open з шестиразовою чемпіонкою Великих Шоломів

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    Надія Кіченок спробує поборотися за призи з досвідченою напарницею - Українська тенісистка зіграє на AUS Open з шестиразовою чемпіонкою Великих Шоломів
    Надія Кіченок спробує поборотися за призи з досвідченою напарницею

    У парному розряді Надія і Людмила Кіченок змагатимуться окремо

    Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок заявилися на Відкритий чемпіонат Австралії з різними партнерками. Як повідомляє «Тенісний портал України», Надія Кіченок заявилася на перший Шолом сезону разом з 6-разовою переможницею турнірів Великого шолома, екс-першою ракеткою парного рейтингу Саней Мірзой з Індії, що повертається в про-тур після народження дитини. У парі з Людмилою Кіченок виступить Ян Чжаосюаня з Китаю (39-я ракетка парного рейтингу). Суперниці пар поки що не відомі.

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    теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок
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