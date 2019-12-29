Українська тенісистка зіграє на AUS Open з шестиразовою чемпіонкою Великих Шоломів



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Надія Кіченок спробує поборотися за призи з досвідченою напарницею

У парному розряді Надія і Людмила Кіченок змагатимуться окремо

Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок заявилися на Відкритий чемпіонат Австралії з різними партнерками. Як повідомляє «Тенісний портал України», Надія Кіченок заявилася на перший Шолом сезону разом з 6-разовою переможницею турнірів Великого шолома, екс-першою ракеткою парного рейтингу Саней Мірзой з Індії, що повертається в про-тур після народження дитини. У парі з Людмилою Кіченок виступить Ян Чжаосюаня з Китаю (39-я ракетка парного рейтингу). Суперниці пар поки що не відомі.