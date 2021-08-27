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    Українська важкоатлетка принесла нашій збірній друге «золото» Паралімпіади

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    Мар'яні Шевчук належить світовий рекорд - Українська важкоатлетка принесла нашій збірній друге «золото» Паралімпіади
    Мар'яні Шевчук належить світовий рекорд
    Фото з відкритих джерел

    Змагання з пауерліфтингу виграла дебютантка Ігор Мар'яна Шевчук

    Мар'яна Шевчук, яка на Паралімпіаді в Токіо виступає в змаганнях пауерліфтерок, здобула друге «золото» для України. Дебютантка Ігор раніше перемагала на світовому чемпіонаті, а в Японії найвищу нагороду їй принесла вага 125 кг. Її конкурентки з Китаю та Туреччини підібралися до українки на відстань одного кілограма, але покращити результат українки не змогли. взявши вагу 124 кг.

    Мар'яна спробувала оновити власний світовий паралімпійський рекорд та взяти вагу 133 кг, але з цим завданням не впоралася.

    Це четверте жіноче «золото» України у паверліфтингу на Паралімпіадах. До цього золоті медалі вигравала лише Лідія Соловйова.

    Нагадаємо, сьогодні українська збірна здобула ювілейну 500-ту медаль на Паралімпійських іграх.

    Україна стала 16-ю країною в історії, яка змогла здобути 500 медалей на Паралімпійських іграх. Лідером у цьому списку є збірна США – 2367 медалей (перед стартом Токіо-2020). США, як і інші лідери списку, брали участь у більше ніж 20 Паралімпійських іграх.

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    Теги: важкоатлетка рекорд золото
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    Українська важкоатлетка принесла нашій збірній друге «золото» Паралімпіади