Українська велосипедистка стала володаркою Кубка світу
Любов Басова тріумфально розпочала олімпійський рік
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Раніше Любов Басова була дворазовою чемпіонкою Європи
31-річна велосипедистка Любов Басова стала володаркою Кубка світу з велотреку в дисципліні кейрин. Українка стала найкращою з результатом 1705 очок.
Найуспішнішим з шести проведених для українки став етап в Гонконзі, де вона виграла золоту медаль.
Любов Басова з Луганська – одна з найтитулованішик українських майстринь велотреку. В 2008-му вона вигравала срібло чемпіонату світу, двічі ставала чемпіонкою, раз срібною і двічі бронзовою призеркою чемпіонатів Європи.
Інша українка Олена Старикова стала третьою в генеральній кубковій класифікації спринтерок.
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