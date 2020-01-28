Українська велосипедистка стала володаркою Кубка світу



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Любов Басова тріумфально розпочала олімпійський рік Фото із соцмереж

Раніше Любов Басова була дворазовою чемпіонкою Європи

31-річна велосипедистка Любов Басова стала володаркою Кубка світу з велотреку в дисципліні кейрин. Українка стала найкращою з результатом 1705 очок.

Найуспішнішим з шести проведених для українки став етап в Гонконзі, де вона виграла золоту медаль.

Любов Басова з Луганська – одна з найтитулованішик українських майстринь велотреку. В 2008-му вона вигравала срібло чемпіонату світу, двічі ставала чемпіонкою, раз срібною і двічі бронзовою призеркою чемпіонатів Європи.

Інша українка Олена Старикова стала третьою в генеральній кубковій класифікації спринтерок.