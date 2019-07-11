Українська велосипедистка в красивій боротьбі виборола срібло чемпіонату Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксана Клячина завершила виступи на молодіжному рівні дуже яскраво Фото із соцмпереж

Оксана Клячина провела чотири гонки за день

На чемпіонаті Європи серед жінок до 23 років та юніорок з велоспорту на треку, що відбувався в Ґенті (Бельгія), представниця легендарної білоцерківської велошколи «Промінь» Оксана Клячина виборола срібну медаль в гонці скретч.

Бронзовою призеркою в цій дисципліні стала Дарія Пікулік з Польщі. Золото ж виборола представниця РФ Дарья Малькова.

«Це була довгоочікувана і дуже жадана медаль, - каже тренер спортсменки Сергій Чмирук. - Тим паче, цей рік останній для Оксани в категорії до 23 років. - Ксюня «вижала» 110% своїх можливостей під час цієї гонки, при цьому це вже був четвертий старт цього дня, ще були командний спринт та командна гонка переслідування.

А під вечір кульмінацією був скретч. На цю гонку і була основна ставка. До речі, коли ми заявляли дівчат по видах, в яких хто буде виступати, я наполіг саме на цей вид програми для Оксани. Була надія і якесь передбачення, що саме тут у неї все вийде. Наші очікування виправдалися.

klyachyna_ce2019_u23_0

Оксана на перших колах спробувала втекти у відрив, але її наздогнали. Потім ще була спроба з чотирма гонщицями, але також цю атаку ліквідувала група. За 10 кіл до фінішу атакувала росіянка, їй вдалося від'їхати на півкола, і в момент, коли група піднялася під борт для формування на фініш, атакувала Оксана, від'їхавши на третину кола. Малькова на цей момент вже наздогнала групу, тобто в неї вже коло переваги. Ксюні залишалося шість кіл до фінішу. Тут і знадобилися всі сили і максимальні можливості, щоб група не наздогнала її. Лише за півтора кола я побачив, що в неї все вийшло і вона виборола цю медаль».

Джерело: Управління спорту КОДА