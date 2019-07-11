Українська велосипедистка в красивій боротьбі виборола срібло чемпіонату Європи
Оксана Клячина провела чотири гонки за день
На чемпіонаті Європи серед жінок до 23 років та юніорок з велоспорту на треку, що відбувався в Ґенті (Бельгія), представниця легендарної білоцерківської велошколи «Промінь» Оксана Клячина виборола срібну медаль в гонці скретч.
Бронзовою призеркою в цій дисципліні стала Дарія Пікулік з Польщі. Золото ж виборола представниця РФ Дарья Малькова.
«Це була довгоочікувана і дуже жадана медаль, - каже тренер спортсменки Сергій Чмирук. - Тим паче, цей рік останній для Оксани в категорії до 23 років. - Ксюня «вижала» 110% своїх можливостей під час цієї гонки, при цьому це вже був четвертий старт цього дня, ще були командний спринт та командна гонка переслідування.
А під вечір кульмінацією був скретч. На цю гонку і була основна ставка. До речі, коли ми заявляли дівчат по видах, в яких хто буде виступати, я наполіг саме на цей вид програми для Оксани. Була надія і якесь передбачення, що саме тут у неї все вийде. Наші очікування виправдалися.
Оксана на перших колах спробувала втекти у відрив, але її наздогнали. Потім ще була спроба з чотирма гонщицями, але також цю атаку ліквідувала група. За 10 кіл до фінішу атакувала росіянка, їй вдалося від'їхати на півкола, і в момент, коли група піднялася під борт для формування на фініш, атакувала Оксана, від'їхавши на третину кола. Малькова на цей момент вже наздогнала групу, тобто в неї вже коло переваги. Ксюні залишалося шість кіл до фінішу. Тут і знадобилися всі сили і максимальні можливості, щоб група не наздогнала її. Лише за півтора кола я побачив, що в неї все вийшло і вона виборола цю медаль».
Джерело: Управління спорту КОДА