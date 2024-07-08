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Світоліна перемогла китаянку та вийшла у чвертьфінал Вімблдону-2024

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Світоліна перемогла китаянку та вийшла у чвертьфінал Вімблдону-2024
Еліна Світоліна одягнула чорну пов'язку у зв'язку з трагедією під час ранкової атаки РФ по дитячій лікарні «Охматдит»
фото: AP

Світоліна є єдиною українкою, що пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над китаянкою Ван Сіньюй у 1/8 фіналу Вімлбдонського турніру. Зокрема, Світоліна – єдина українка, що пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону-2024.

У четвертому колі Еліна зустрілась у протистоянні з китаянкою Ван Сіньюй, 42-ю ракеткою світу. Китаянка на шляху до 1/8 фіналу також здолала прелставницю топ-10 світового рейтингу – у другому колі за три сети вибила п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу. На офіційних кортах Еліна Світоліна і Ван Сіньюй зустрілись вперше.

На старті партії обидві тенісистки йшли на рівних, однак українка під час четвертого гейму змогла зроьити брейк на подачі китаянки та вийти уперед. Під час п'ятого гейму Світоліній довелось відігравати три брейки, але гравчиня все ж забрала подачу.

Восьмий гейм на подачі Ван Сіньюй також забрала українка. Зрештою Світоліна виграла першу партію з рахунком 6:2, провівши на корті менше пів години. Показник невимушених помилок у сеті – 2:11 на користь Еліни.

Другий сет розвивався за схожим сценарієм: Світоліна здобула перевагу, зробивши брейк на четвертому геймі. У підсумку представниця Китаю змогла виграти лише один гейм у партії. Поєдинок тривав 56 хвилин, за які Світоліна зробила 21 віннер до 16 опонентки, а також мала перевагу за показником невимушених помилок (10:24).

Вімблдон. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 21) – Ван Сіньюй (Китай, 42) – 2:0 (6:2, 6:1)

Зокрема, Еліна втретє в кар'єрі гратиме в 1/4 фіналу на Вімблдоні. Двічі українка перемагала і діставалася півфіналів (у 2019-му та 2023-му). Відтак, це другий поспіль чвертьфінал на трав'яному мейджорі.

Третій чвертьфінал Світоліної з моменту повернення у теніс у 2023 році. Крім двох виходів в 1/4 фіналу Вімблдону, вона проходила до цієї стадії на Ролан Гарросі-2023. У чвертьфіналі Світоліна зійдеться у протистоянні з представницею Казахстану Єленою Рибакіною (WTA №4).

У третьому колі українка Еліна у двох сетах обіграла десяту ракетку світу Онс Жабер – 6:1, 7:6(1).

Як повідомлялося, Еліна Світоліна одягнула чорну пов'язку у зв'язку з трагедією під час ранкової атаки російського агресора по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві та в інших містах України.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад.

На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу. 

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Теги: Вімблдон Еліна Світоліна теніс спорт

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