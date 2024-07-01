Зливи та сильні пориви вітру в частині областей: погода на 1 липня

На Півдні та Сході подекуди сильна спека +35 – +37 градусів

За даними синоптиків у понеділок, 1 липня, у частині областей дощі, грози, град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики попередили, що 1 липня вдень у західних областях пройдуть грози, в окремих районах град, шквали 15 – 20 метрів на секунду. Також зазначили, що у Волинській, Львівській та Закарпатській областях очікуються значні дощі. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Тим часом решті території утримається жарка без опадів погода. Тільки 2 – 3 липня у більшості північних та Вінницькій областях місцями також пройдуть короткочасні грозові дощі.

Вночі +17 – +24 градуси, вдень +29 – +34 градуси. На Півдні та Сході подекуди сильна спека +35 – +37 градусів. На Заході 2 – 3 липня спека поступово спаде до +18 – +23 градусів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Нагадаємо, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему.